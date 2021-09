Combien de salariés non-vaccinés à l'hôpital de Châteauroux, et quelles conséquences ?

Quelle conséquence l'obligation vaccinale des soignants aura-t-elle sur l'activité de l'hôpital de Châteauroux ? Alors que cette obligation doit entrer en vigueur ce mercredi 15 septembre, plusieurs salariés n'ont toujours pas fourni de justificatif de vaccination. "Ca ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vaccinés. Certains attendent juste le dernier moment pour produire un justificatif" précise Evelyne Poupet, directrice du Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. À la veille de l'entrée en vigueur de cette mesure, difficile donc d'anticiper. Certains services pourraient être réorganisés.

Peu de réfractaires dans le secteur médical..

Si l'on examine la situation dans le détail, le taux d'attestation de vaccination fournies est très différent dans le médical et le paramédical. À Châteauroux, seuls cinq médecins sur les 219 que compte le Centre hospitalier n'ont pas encore transmis ce document. Sur ces cinq médecins, "il semblerait qu'il y ait vraiment deux médecins qui aujourd'hui sont fermes, et ne souhaitent pas se faire vacciner. Mais ils réfléchissent quand même" affirme Evelyne Poupet, qui cite des remontées obtenues lors d'une réunion de crise organisée vendredi dernier avec la communauté médicale.

.. mais plus de doutes dans le paramédical

La situation chez les professions paramédicales (infirmières, sages-femmes, aides soignants etc.) inquiète un peu plus la direction. Sur un effectif global de 1101 salariés, 91 n'ont pas encore produit de justificatif de vaccination à ce jour. Soit un peu plus de 8% de ces salariés au centre hospitalier. Si l'on rentre encore plus dans le détail, cela concernerait 41 infirmières (soit 8,71% de l'effectif total de 476 infirmières), 19 aides-soignantes (sur un effectif de 307), et 28 agents des services hospitaliers (soit près de 12% de l'effectif global de 234 agents). Ces chiffres sont pour le moment encore estimatifs, et demandent évidement à être affinés. "On ne sera pas fixés avant le 15 Septembre" affirme la direction de l'hôpital. La grande inconnue, c'est la part des soignants qui ne se feront pas vacciner malgré l'obligation. Selon la CGT, ils seraient au moins "5 ou 6" à l'hôpital; mais là aussi, il s'agit uniquement d'estimations.

Un possible ralentissement de l'activité de l'hôpital

Ce sont les chiffres du secteur paramédical qui sèment le plus le trouble donc à la direction : "Il est évident que si ces chiffres là se confirment, nous serions dans l'embarras pour faire fonctionner en totalité les services. Nous allons faire remonter nos inquiétude à l'Agence régionale de Santé [une réunion est prévue ce mardi 14 Septembre]. Avec la communauté médicale, nous avons déjà discuté, et envisagé éventuellement de regrouper certains services. Par exemple sur les spécialités chirurgicales." détaille la directrice du centre hospitalier. Est-ce que cela veut dire que certaines opérations pourraient être repoussées ? "Sur l'accueil de certains patients, on y sera peut-être contraints (...) mais on pense être en mesure d'accueillir toutes les urgences" précise Evelyne Poupet.