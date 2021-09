Obligation vaccinale dans les Ehpad : en Berry, peu de non-vaccinés, des inquiétudes persistent

C'est mercredi, le 15 septembre, que commencera à s'appliquer l'obligation vaccinale pour les personnels des hôpitaux et des Ehpad. Pour continuer à travailler, les agents devront pouvoir présenter un schéma de vaccination complet (ceux qui n'ont reçu qu'une dose ont jusqu'au 15 octobre pour obtenir la deuxième). Dans le cas contraire, ils seront suspendus et perdront leur rémunération.

Cette échéance, Alexis Ribeiro l'attend avec sérénité. Directeur de l'Ehpad d'Ecueillé, dans le nord de l'Indre, il emploie une quarantaine de personnes. Quasiment toutes sont déjà en règle, deux salariés doivent encore recevoir une deuxième injection. A la question de savoir si cela a été facile de parvenir à un tel taux de vaccination, Alexis Ribeiro répond : "Oui et non. Notre établissement a malheureusement été un cluster en novembre dernier. Ça a été une épreuve difficile, le personnel n'avait pas envie de revivre ça, il a d'emblée été sensible à cette idée de protection pour nous comme pour nos résidents". Le climat de confiance établi entre la direction et les salariés a joué aussi, indique-t-il, en reconnaissant que la situation est très variable d'un établissement à un autre.

Recours à l'intérim limité

C'est précisément ce qui inquiète Mickaël Bret, de la fédération CFDT santé sociaux dans l'Indre : "90% de vaccinés, cela peut paraître beaucoup. Mais 10% de personnels potentiellement suspendus ce serait énorme aussi ! On parle de métiers en tension. Des aides-soignants, il n'y en a pas, des infirmières, il n'y en a pas, des kinés pareil... Le recours à l'intérim sera limité, les viviers seront rapidement épuisés". Les derniers chiffres disponibles sur le site de Santé publique France font état d'un taux de vaccination, parmi les personnels d'Ehpad et d'USLD (Unités de soins longue durée), de 89% dans l'Indre et 85% dans le Cher. Mickaël Bret espère qu'un certain nombre d'agents attendent le dernier moment pour présenter leur certificat vaccinal : "Si on en reste à ce taux, ça ne sera pas gérable".