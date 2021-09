Obligation vaccinale des personnels de santé : qui est concerné à partir de mercredi ?

La CGT Santé appelle à la grève et à des rassemblements ce mardi. Tout soignant ou personnel au contact des plus fragiles qui n'a reçu aucune dose de vaccin s'expose à une suspension et ne touchera pas son salaire, dès mercredi 15 septembre.