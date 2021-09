A Avignon, une trentaine d'agents des hôpitaux d'Avignon, Cavaillon et Montfavet, se sont rassemblés ce mardi pour dire "non" à l'obligation vaccinale qui entre en vigueur ce mercredi. La CGT santé explique bien qu'ils ne sont pas contre le vaccin mais que la décision doit être laissée à chacun.

Obligation vaccinale des soignants : "Avant on était les héros, aujourd'hui on se sent comme des pestiférés"

Hôpitaux, maisons de retraite, soignants libéraux, pompiers, ambulanciers, l'obligation vaccinale entre en vigueur ce mercredi. Ceux qui n'auront pas reçu au moins une dose seront suspendus. Cela concerne 2,7 millions de personnes en France. On estime à 12% le nombre de non vaccinés au plan national, soit 300.000 personnes.

"On ne peut plus se permettre de perdre des soignants" - Cathy Larsson, secrétaire générale CGT du centre hospitalier d'Avignon

Ce mardi, de nombreux rassemblements ont eu lieu en France à l'appel de la CGT Santé. A Avignon, une trentaine d'agents des hôpitaux d'Avignon, Cavaillon et Montfavet, se sont rassemblés pour dire "non" à cette obligation. Le syndicat explique bien qu'il n'est pas contre le vaccin mais estime que la décision doit être laissée à chacun.

"Le personnel de l'hôpital dans son ensemble est épuisé. On a un taux d'absentéisme qui avoisine les 14% en août. L'ambiance est pesante, il y a aussi des clivages, les pour, les contre. Nous à la CGT, on pense qu'il faut laisser la décision à chacun", explique Cathy Larsson. La secrétaire générale CGT du centre hospitalier d'Avignon craint comme ses collègue de "perdre des lits" : "on ne peut plus se permettre de perdre des soignants".

"On va suspendre des gens, je ne sais pas comment on va pouvoir continuer à offrir une usager une offre décente de soins"

A compter de mercredi, les salariés des hôpitaux et des Ehpad (ainsi que les pompiers, ambulanciers et aides à domicile) pourront être suspendus, sans rémunération, s'ils n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Les soignants sont "déjà en sous-effectif" et ont parfois été "obligés de venir travailler même malades" au début de l'épidémie, rappelle Cathy Larsson.

La CGT Santé estime qu'il faudrait plus de temps pour les soignants. "On va suspendre des gens, je ne sais pas comment on va pouvoir continuer à offrir une usager une offre décente de soins. "

Au plan national, les non vaccinés représentaient la semaine dernière moins de 12% des soignants dans les hôpitaux et les Ehpad, selon Santé publique France.