Obligation vaccinale des soignants : la CGT du CHU de Dijon dépose un préavis de grève à partir de ce lundi

Au CHU de Dijon, l'obligation vaccinale ne passe toujours pas. Alors que tous les personnels soignants doivent être vaccinés avant le 15 septembre, sous peine d'une suspension de contrat de travail, la CGT annonce déposer un préavis de grève à partir de ce lundi 9 août. Le syndicat, troisième du CHU, est le seul à appeler à la grève. Un mouvement symbolique car le personnel est réquisitionné.

La CGT demande le retrait de la mise en place de ce pass sanitaire pour les agents du CHU, ainsi que des moyens renforcés "immédiats" pour les services de santé au travail. "Nous ne sommes pas contre la vaccination mais contre les modalités d'obligation inscrites dans la loi", explique la CGT dans un communiqué. "Nous sommes contre les sanctions salariales."

Des aménagements pour les personnels non médicaux

"On oblige les héros d'il y un an à se faire vacciner aujourd'hui", déplore Éric Buisson, représentant de la CGT au CHU de Dijon. "Avant de leur dire quoi que ce soit, nous on essaie de savoir le pourquoi : est-ce qu'on est en face de quelqu'un qui est anti-vaccins ou bien est-ce qu'il y a une peur derrière tout ça, voire une pathologie ? On se rend compte qu'on se retrouve plus souvent face à ce deuxième cas de figure."

Le syndicat demande aussi des aménagements, notamment pour les personnels qui ne sont pas en contact avec des malades. Selon le syndicat, sur les 7.500 salariés de l'hôpital, 5.500 ne sont pas dans le domaine médical. Dans son préavis de grève, la CGT réclame enfin la levée des brevets des vaccins.