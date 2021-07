Covid-19 : la vaccination obligatoire pour le personnel des établissements de santé d'ici le 15 septembre

Emmanuel Macron a annoncé lundi la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

La vaccination va devenir obligatoire pour les personnels soignants et non soignants qui travaillent en contact avec des personnes fragiles (hôpitaux, cliniques, ehpad et professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile), a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée lundi soir.

Sanctions possibles à partir du 15 septembre

"Pour tous ceux concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner", a ajouté le président. Des contrôles seront menés et des sanctions seront prises a-t-il prévenu.

L'exécutif espère enrayer la hausse des nouveaux cas de coronavirus, la couverture vaccinale n'étant, pour l'heure, pas suffisante pour éviter une quatrième vague.

Un projet de loi débattu en juillet

Un projet de loi sera présenté ce mardi devant le Conseil d'Etat, a précisé Emmanuel Macron.

Le texte doit être voté définitivement à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ici la fin du mois de juillet. Dans le détail, il sera présenté en Conseil des ministres le 19 juillet, déposé à la commission des lois le 20 juillet et débattu en séance à l'Assemblée nationale le 21 juillet.

Vaccination obligatoire pour tous les Français ?

"En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous", a complété le chef de l'Etat : "9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui et nos commandes continuent d'arriver." "C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres", a-t-il insisté, appelant particulièrement les personnes âgées et vulnérables à se faire vacciner.

Par ailleurs, des campagnes de vaccination seront déployées, notamment dans les établissements scolaires et les universités.

Un rappel vaccinal possible dès septembre

Une campagne de rappel des personnes vaccinées les premières, en janvier et février, sera lancée à partir de "début septembre" a enfin annoncé le président de la République.

"Dès la rentrée, une campagne de rappel (de vaccination) sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection", a détaillé Emmanuel Macron, en s'adressant aux personnes vaccinées "en janvier et février", qui étaient souvent les plus vulnérables. "Les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours de septembre", a-t-il ajouté.