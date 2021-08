Obligation vaccinale des soignants : préavis de grève à l'hôpital de Mulhouse

À l'image de plusieurs établissements français, l'hôpital de Mulhouse, et plus globalement le Groupe hospitalier de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA), se dirige vers une grève de son personnel. Trois syndicats ont déposé un prévis pour lundi 16 août : l'Unsa, la CGT et FO.

Les syndicats dénoncent l'obligation vaccinale du personnel hospitalier, et les menaces de sanctions qui pèsent sur les salariés.

L'hôpital Émile-Muller de Mulhouse avait été le premier au printemps 2020, à avoir été touché de plein fouet par l'épidémie de Covid. Submergé, son personnel épuisé, l'établissement avait vu l'armée installer un hôpital militaire de campagne à proximité.