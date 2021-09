Obligation vaccinale : aucune opération déprogrammée à l'hôpital du Mans

91 % des 4.500 employés de l'hôpital du Mans ont reçu une ou deux doses du vaccin. Et le nombre de salariés vaccinés devraient encore augmenter "car nous avons encore reçu des justificatifs de vaccination jusqu'à tard hier [mardi] soir", précise ce mercredi Diane Petter, la directrice générale de l'établissement. "C'est vraiment un bon signal". Reste 9 % des personnels soignants, agents d'entretien ou administratif qui refusent cette obligation vaccinale, soit environ 400 employés.

"Nous prenons le temps de vérifier tous les justificatifs en lien avec l'encadrement et s'ils ne fournissent pas de preuve de vaccination, alors ils seront suspendus. Tous ont reçu un courrier avec mise en demeure", souligne Diane Petter. Ces absences auront-elles un impact sur le bon fonctionnement de l'hôpital ? "Vu le faible nombre de personnes non vaccinées, nous sommes relativement sereins." Pour les services où il y a le plus de refus, Diane Petter compte procéder, comme lors des congés d'été, à savoir lisser les absences pour faire en sorte que les planning "soit pourvus et complets".

Pas de déprogrammation d'opérations

Quoi qu'il en soit "il n'y aura pas de déprogrammation d'opérations à l'hôpital", affirme la directrice générale adjointe. Mais cette obligation vaccinale créée tout de même des tensions au sein des équipes, reconnait Diane Petter, surtout que ces personnes qui refusent le vaccin "vont faire porter sur le reste des équipes une absence potentielle si elles ne se mettent pas en conformité". Un surcroit de travail qui risque d'épuiser un peu plus des employés déjà éprouvés par un an et demi de crise sanitaire.

"C'est vrai que c'est difficile. Les petites équipes sont relativement épuisées et puis la situation de recrutement qui était déjà compliquée avant la crise ne s'est pas vraiment améliorée". Il manque notamment des infirmiers et des aides soignants. Pour calmer le jeu, Diane Petter rappelle que la direction de l'hôpital "n'est pas là pour suspendre. Nous sommes là pour faire fonctionner ce service public. Donc on va toujours et encore faire de la pédagogie. On va remettre des créneaux de vaccination pour les jours qui viennent".

Le travail du SAMU et des médecins libéraux augmente avec la fermeture régulière des urgences

C'est devenu une mauvaise habitude, les urgences de l'hôpital du Bailleul sont de nouveau fermées jusqu'à samedi matin, faute de médecin urgentistes. Et le Pôle Santé Sarthe et Loir n'est pas un cas isolé puisque tous les hôpitaux du département, hormis celui du Mans, sont confrontés à la même problématique. "Les difficultés sont sérieuses" reconnait Diane Petter." Cette pénurie de médecins urgentistes se répercute sur le travail du SAMU et du SMUR ( les services d'urgences) en terme de régulation. On envoie des moyens pour tous les patients qui en font la demande. Il y a des médecins libéraux qui sont en régulation avec la fameuse équipe paramédicale d'urgence, notamment sur Château du Loir".

Selon la directrice générale adjointe de l'hôpital du Mans, ces fermetures à répétition des urgences ne font pas courir de risque pour les patients de ces zones sous tension : "En tout cas il n' y a pas de risque vital. En revanche, il y a un problème de sur la prise en charge des premiers secours, des besoins de proximité. Il y a aussi le risque pour certains patients de renoncer aux soins".

La fin de la gratuité des parkings de l'hôpital ne me choque pas. - Diane Petter, directrice générale adjointe de l'hôpital du Mans

C'est l'un de sujets brûlants de la rentrée. La fin de la gratuité des parkings de l'hôpital du Mans à partir du 4 octobre. Vous avez été très nombreux à réagir sur la page Facebook de France Bleu Maine et en général pour faire part de votre désapprobation. "C'est pour un dossier ancien, présenté en 2019. Un projet qui a été largement débattu, discuté " rappelle Diane Petter. "La fin de la gratuité ne me choque pas; vous avez d'autres établissements de santé sur l'agglomération du Mans qui ont déjà mis en paiement une partie de leur parking" (la clinique du Tertre Rouge notamment). Diane Petter rappelle que plus de 500 places de parking ont été créées depuis 2017 au centre hospitalier du Mans. "Ce n'est pas rien sur un potentiel environ de 2000 places".

Insuffisant toutefois à cause des voitures dites ventouses de personnes extérieures à l'hôpital qui se garent à la journée ou à la semaine. "Il faut que les patients et leurs familles puissent trouver de la place. Là, on a un turn-over qui est insuffisant pour leur permettre de trouver une place proche. C'est çà l'enjeu". A partir du 4 octobre, la gratuité des parking de l'hôpital sera réservée au personnel du CHM. Pour les autres, les 45 premières minutes resteront gratuites mais passé ce délai, il faudra payer 1,30 euros pour une heure, 3 euros pour 3 heures et 5 euros pour 8 heures.

