Obligation vaccinale : plus de 1.400 salariés suspendus en Ile-de-France

L'Agence régionale de Santé indique que plus de 1.400 salariés des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite d'Ile-de-France non-vaccinés font l'objet d'une suspension de travail depuis le 15 septembre.

Plus de deux semaines après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, un premier bilan est donné dans la région. Plus de 1.400 personnels de santé sont suspendus pour non respect de l'obligation vaccinale contre le Covid-19, dont 1.166 dans les établissements de santé (0.7%) et 250 dans le secteur médico-social (0.8%), précise l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Selon l'ARS, ces suspensions n'impactent pas le fonctionnement des établissements dans l'ensemble, mais l'agence régionale de santé reconnaît "quelques difficultés dans des services hospitaliers", ainsi qu'une "trentaine de situations liées à la problématique des ressources humaines" parmi les 2.000 structures médico-sociales franciliennes.

Plus de 9 salariés sur 10 vaccinés dans les établissements de santé

Pour pallier les manquements, les établissements ont eu recours a du renfort de personnel, de l'intérim ou aux heures supplémentaires.

En Ile-de-France, on compte 96% de salariés avec un schéma vaccinal complet dans les maisons de retraite, 95% chez les soignants libéraux, 93% dans les établissements pour handicapés et 88% dans les hôpitaux et cliniques.