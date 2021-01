Observe-t-on un effet baby-boom post premier confinement à la maternité de Guéret ?

Souvenez-vous : le premier confinement pour tenter d'enrayer la pandémie de la Covid-19 a duré deux mois (du 17 mars au 11 mai 2020). Une période où l'on ne pouvait pas sortir de chez soi, excepté une heure par jour. Alors il fallait s'occuper, se remonter le moral. Pour certains cela s'est traduit par un "rapprochement des corps" et neuf, dix mois plus tard certaines maternités en France enregistrent une hausse des naissances. Mais est-ce le cas à Guéret ? Est-ce que plus de bambins que d'ordinaire ont pointé le bout de leur nez ces dernières semaines ? L'équipe du service maternité y a cru. Le docteur Khalil Massri, chef du service, était de garde le week-end dernier quand il y a eu sept naissances ! "On s'est dit, ça y est, c'est beaucoup, ça démarre bien, mais ça s'est calmé dans la semaine. C'est revenu à un taux normal en fait". Avec un total de 21 bouts de chou nés à Guéret depuis le début de l'année.

C'est effectivement dans la moyenne puisque 516 bébés sont nés à Guéret l'an dernier, contre 500 en 2019. Une petite progression de 3% qui donne le sourire mais trop faible pour refléter une situation particulière. Quant à savoir si un véritable phénomène "baby-boom post premier confinement" est observable, le docteur Massri espère encore et attend la fin du trimestre pour tirer une conclusion.