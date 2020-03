Coronavirus : trois millions de masques reçus en Occitanie suite à l’appel aux dons du 20 mars

Le 20 mars, l’Agence Régionale de Santé Occitanie et les préfectures de la région ont lancé un appel aux dons de masques et de protections auprès des institutions et des entreprises. Suite à cet appel, environ trois millions de masques ont été collectés dans toute la région.

Un million de masques a déjà été délivré, les deux autres millions sont en train d'être distribués aux établissements de santé et aux professionnels de santé libéraux.

Appel aux dons renouvellé

Si la collecte a été importante, le besoin en équipements de protection l'est aussi. C'est pourquoi la préfecture d'Occitanie et l'ARS renouvellent leur appel, a destination des institutions, entreprises et particuliers, pour les équipement suivants :

Masques

Blouses ou sur-blouses (stériles ou non stériles, en plastique, en papier, en tissu ou toute autre matière)

Charlottes

Sur-chaussures

Gants

Lunettes de protection

Les donateurs sont invités à contacter la préfecture de leur département en envoyant un email (cf ci-dessous).

Liste des mails à contacter dans chaque département - Préfecture d'Occitanie

Partout en France, la réquisition des stocks, les importations, la production sur le territoire national et les dons, ont permis de récupérer depuis fin février près de 40 millions de masques.

Par ailleurs, 250 millions de masques ont été commandés. Ils seront répartis en régions puis livrés progressivement.