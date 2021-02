Occitanie : les + de 75 ans désespérés de ne pas réussir à s'inscrire pour un vaccin anti-covid

Le premier ministre annonce 1,7 millions de vaccins supplémentaires dans les prochains jours, mais en attendant en Occitanie, vous êtes de plus nombreux à vous plaindre que la plateforme de prise de rendez-vous ne fonctionne pas.

En fait, elle ne fonctionne pas du tout. Composer le 0809 54 19 19 en ce moment c'est peine perdue, le service est saturé. Voilà ce qu'on entend quand après un premier message d'accueil on compose le numéro de département 31 :

"Nous recevons plus de 100 000 accueils quotidiens, veuillez renouveler votre appel".

Le CHU qui fait la communication du SAMU gestionnaire de la plateforme de prise de rendez-vous dans les 118 centres de vaccination de la région ne s'en cache pas :

Du coup vous êtes nombreux à vous en émouvoir au standard de Fanny à France Bleu Occitanie

Antoine un peu plus de 80 ans, il vit à Castelsarrasin et fait partie des auditeurs appelants mécontents de la situation :

Cela m'énerve parce que le docteur et le pneumologue me disent qu'il faut me faire vacciner, et je n'arrive à avoir personne. Et comme je suis très fragile aux poumons ça me fait peur aussi