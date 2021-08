Occitanie : les pistes pour la vaccination dans les établissements scolaires

C'est un des enjeux de la rentrée, la vaccination contre le coronavirus dans les établissements scolaires. Elle est ouverte en France aux plus de 12 ans et le ministre de l'Éducation nationale a récemment assuré que "dans tous les collèges et lycées de France, élèves et personnels auront accès au vaccin, à proximité ou au sein même de leur établissement". En Occitanie, à ce jour, 60 % des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. Alors comment vacciner le plus grand nombre ? Préfecture, région, rectorat et Agence régionale de santé d'Occitanie tranchent la question ce mercredi 25 août lors d'une réunion.

Deux solutions

Selon nos informations, la vaccination des jeunes va s'organiser de deux manières différentes. Certaines injections auront lieu au sein même des établissements scolaires et d'autres auront lieu dans les centres de vaccination.

La Région Occitanie va mettre à disposition ses deux vaccibus pour vacciner les élèves. Chaque jour, un établissement visité. Cela pourra être un collège, un lycée mais aussi une grande école ou une université nous dit-on. La liste des sites choisis est encore à définir mais elle s'organisera suivant plusieurs critères: la taille de l'établissement, le pourcentage de jeunes non-vaccinés et l'éloignement d'un centre de vaccination.

Les élèves des établissements qui ne recevront pas la visite du vaccibus seront transportés vers le centre de vaccination le plus proche. On ira se faire vacciner presque comme si on partait en sortie scolaire. Un bus régional sera affrété pour transporter les adolescents. Reste à convaincre les jeunes et leurs familles. Un message de sensibilisation a déjà été envoyé aux élèves cet été, d'autres doivent suivre à la rentrée.

L'inquiétude des chefs d'établissements

Cette campagne de vaccination sera-t-elle si simple à mettre en place ? "On est inquiets", témoigne Yvon Manach, proviseur d'un lycée à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et secrétaire académique du Syndicat des personnels de direction. "Il va falloir qu'on ait du temps pour l'organiser or la rentrée c'est dans huit jours. Et puis surtout notre inquiétude c'est de rester dans le cadre de nos missions. J'imagine qu'on va nous demander de relayer les informations, on va nous demander de mettre à disposition des locaux, ça ça ne devrait pas poser de difficultés. Après, si c'est pour organiser la sortie, l'accompagnement pour aller se faire vacciner, ça posera un problème en terme de personnel".