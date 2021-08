Occitanie : où en est la vaccination des 12-17 ans dans nos départements ?

C'est une question qui monte de plus en plus, au fur et à mesure que la rentrée scolaire du 2 septembre se rapproche : les écoles, collèges et lycées vont-ils se transformer en giga foyers de contamination ? Le variant Delta circule déjà activement chez enfants et les jeunes en Occitanie, le risque, c'est qu'à la rentrée, cela s'accélère encore chez cette population, logiquement assez peu vaccinée.

Mieux que la moyenne nationale.. mais loin du taux de vaccination global

En Occitanie, 59,2% des 411.000 ados de 12 à 17 ans ont reçu leur 1ere dose au 20 août, soient plus de 243.000 jeunes. C'est environ 17 points de plus qu'au 3 août (41,9%), et c'est un peu mieux que la moyenne nationale, qui était aux alentours de 53% le 15 août, mais on est encore loin du taux de vaccination global, toutes tranches d'âges confondues. Dans la région, il caracole à près de 85 % de personnes ayant reçu leur première injection.

Des situations variables en fonction des départements

Si la moyenne de vaccination des 12-17 ans est de 56% dans la région, il y a parfois des écarts de plus de 20 points d'un département à l'autre (chiffres au 17 août) :