Coronavirus : un numéro unique en Occitanie pour le soutien psychologique

Les CHU de hôpitaux de la région Occitanie se sont mis d'accord pour centraliser vers un numéro unique, le 05.34.39.33.47, toutes les demandes. Ce numéro s'adresse aux soignants, aux malades porteurs de troubles psychologiques ou psychiatrique, et surtout au grand public.

C'est une première en France et ce n'est pas un hasard si elle se produit dans la région Occitanie. Fort des expériences récentes provoquées par les attentats de Toulouse et Trèbes, les inondations de l'Aude ou encore la catastrophe AZF, les cellules d'urgence médico-psychologiques (les CUMP) des 13 départements de la région Occitanie se regroupent sous un seul et même numéro, le 05.34.39.33.47.

Derrière l'acronyme peu connu de CUMP se trouvent en réalité les services d'urgence psycho-traumatiques, l'équivalent psychiatrique et psychologique du Samu. Car s'il faut d'abord soigner les malades, il faut aussi gérer une situation d'anxiété, d'immobilité et de promiscuité inédite dans l'histoire de la médecine française.

Un seul numéro pour ces urgences psychologiques dans la région

L'idée est venue de la Haute-Garonne qui dispose, en matière d'urgence psychiatrique, comme l'Hérault et le Gard, de moyens plus forts que d'autres départements de la région. Les services des CUMP sont donc mutualisés afin de répondre à toutes le demandes et de mieux les diriger en fonction des spécialités de chaque établissement.

Au 05.34.39.33.47, le grand public, les malades, les personnels soignants pourront bénéficier de l'assistance psychologique d'environ 200 volontaires : des psychiatres, des psychologues, des réservistes des forces armées spécialisés dans l'accompagnement psychologiques.

Selon un sondage Odoxa-CGI réalisé pour France Bleu, 62% des Français disent plutôt bien vivre ce confinement.

Un fonctionnement sur le long terme

Barbara Combes, la psychiatre du CHU de Toulouse qui coordonne l'action des CUMP au niveau régional, sera l'invitée des France Bleu d'Occitanie ce mercredi 8 avril à 7h15. Ce dispositif a vocation à s'inscrire dans le temps, selon elle. D'une part parce que le confinement va continuer pendant plusieurs semaines et poser toujours plus de problèmes : gestion du stress, tensions familiales, promiscuité. D'autre part parce que la phase d'après, celle du déconfinement, pour laquelle rien n'est encore annoncé, va elle aussi générer son lot d'inquiétudes et de chocs psycho-traumatiques.