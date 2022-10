Octobre rose : 1 cancer sur 3 pourrait être évité avec une alimentation saine selon un oncologue dijonnais

"Octobre rose" est officiellement lancé dans le pays, pour sensibiliser les populations au cancer du sein. L'Institut de Cancérologie de Bourgogne organise une conférence le 14 octobre prochain pour parler les liens entre nutrition et cancer. On est ce lundi avec Nicolas Lescut, oncologue dijonnais.

L'alimentation est-elle source de cancers en elle-même ou alors c'est un facteur aggravant parmi d'autres ?

C'est un peu des deux à la fois. Le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle. Vous avez des déterminants qui peuvent être individuels, génétiques. Vous avez des déterminants qui peuvent être environnementaux, donc pour ça, vous pouvez avoir une action individuelle, notamment vis-à-vis des UV par exemple. Il y a aussi des politiques générales qui sont menées pour la prévention vis-à-vis des facteurs au sein du travail. Et puis vous avez des déterminants qui sont pour le coup comportementaux. Le tabac, c'est le plus connu d'entre eux. Mais il y a aussi la nutrition qui a une part importante. On estime que près d'un tiers des cancers pourraient être évités si on avait une prévention qui était efficace sur le plan nutritionnel.

Quelle serait ce type de prévention ? C'est dans la façon de manger, dans les quantités, certains aliments à éviter ?

C'est un peu de tout ça à la fois. Le premier point, celui qu'on retient et qui ressort le plus des études, c'est vraiment l'alcool pour lequel il faut avoir une consommation modérée. Il y a également l'activité physique qui montre un bénéfice de manière indiscutable. Et puis l'alimentation. C'est pour ça que nous sur la prévention, on insiste à la fois sur le caractère répété de la chose, mais pour qu'un message ne soit pas seulement entendu, mais qu'il soit écouté, il faut qu'il soit expliqué. On peut dire aux gens "manger cinq fruits et légumes frais par jour", ils vont l'entendre, mais pour mettre en pratique, il faut leur expliquer qu'on a des études ont démontré que, par exemple, si jamais on supplémente en vitamines de manière efficace les individus, on a une diminution de près de 30 % du risque de cancer. Ce qui est étonnant, c'est chez les hommes et pas chez les femmes. Simplement parce que les femmes mange mieux et que la supplémentation n'a pas le même impact.

L'alimentation est un sujet un peu sensible en ce moment avec l'inflation. Pensez-vous que cela va avoir un impact concret sur les nombres de cas de cancer dans les années à venir ?

Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau national. Ces dernières années, on s'est rendu compte de l'importance de ce qu'on pouvait mettre dans notre assiette. Avec ce type d'événements, comme celui qu'on va organiser, on va essayer de donner aussi des conseils pratiques aux gens pour mieux manger, mais en restant dans des budgets limités, en favorisant les filières courtes et puis en se faisant plaisir en même temps.

Y a-t-il une différence entre le nombre de cancers parmi la population. Est-ce que, par exemple, les personnes les plus démunies, qui peuvent difficilement avoir accès à des aliments qui sont peut-être de meilleure qualité, ont davantage de cancers ?

Oui, c'est démontré. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de biais. Encore une fois, on est sur quelque chose de multifactoriel et c'est aussi, en général, les populations qui sont un petit peu plus exposées à la consommation tabagique, parfois également à la consommation alcoolique, qui ont parfois un peu moins d'activité physique. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses de manière précise, mais on pense en effet qu'il peut y avoir un lien.