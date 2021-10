Octobre rose : une blogueuse rouennaise milite pour le dépistage chez toutes les femmes.

Comme chaque année Octobre rose multiplie les initiatives pour sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du sein chez les femmes. Seulement la moitié des femmes âgées entre 50 et 74 ans se font dépister et le chiffre a même diminué en 2020 (42%) avec la pandémie explique le président du conseil scientifique de la fondation ARC sur le cancer. Emilie Daudin, alias Emilie Brunette sur les réseaux sociaux, 34 ans, blogueuse rouennaise a dû affronter un forme très agressive du cancer du sein, le triple négatif. Elle milite pour l'importance du dépistage chez les femmes, y compris les plus jeunes.

Tout le monde pense que ça ne concerne que les autres. Emilie Brunette

"Tout le monde pense que ça ne concerne que les autres, que ça ne nous concerne jamais, alors que moi, clairement, ce n'était pas mon cas. Je n'étais pas censée en avoir un. Et c'était important pour moi de communiquer pour améliorer le dépistage et la prévention. Surtout que toutes les femmes se sentent concernés par ce cancer parce- qu'il touche quand même une femme sur huit en France, ce n'est pas rien". Pour Emilie Daudin "les femmes ont peur de découvrir une grosseur dans leur sein, elles ont surtout peur du diagnostic qui va se passer. Parler de chimiothérapie ça fait peur et c'est ça qui fait que ça retarde tout en fait". D'où l'importance de sensibiliser les plus jeunes : "On devrait nous apprendre dès le collège tout ce qui est auto-palpation pour pouvoir identifier rapidement et ensuite pouvoir alerter, puis commencer à aller se faire soigner" conclue la blogueuse rouennaise.