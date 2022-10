Octobre Rose : 37% des femmes participent au dépistage du cancer du sein alerte le Pr Barranger à Nice

Le dépistage du cancer du sein est trop peu suivi s'inquiète le Directeur du centre régional de lutte contre le cancer à Nice : seulement 50% des femmes concernées par le dépistage organisé entre 50 et 74 ans se font dépister en France et en région Provence Alpes Côte d'Azur on tombe à 37%

Le Pr Emmanuel Barranger, Directeur Général du Centre régional de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne à Nice prend la parole sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur pour tirer la sonnette d'alarme :".seulement la moitié des femmes concernées par le dépistage organisé entre 50 et 74 ans se font dépister en France. On est loin des 75% de certains pays européens. Et en PACA : nous sommes à 33% ce qui est encore plus faible. Il faudrait arriver comme au Portugal à 70% de participation."

on cherche à savoir pourquoi si peu de dépistage

"On doit travailler sur les raisons du renoncement. Quand on interroge les femmes, elles nous répondent :" j'ai pas le temps, je vais bien et je suis en bonne santé, j'ai une autre maladie qui passe avant ... nous devons trouver comment les inciter à se faire dépister."

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme.

Selon les dernières données 2022 de l'Institut National du Cancer " le nombre de cas observés chaque année a tendance à diminuer depuis 2005, même si cette maladie reste la première cause de décès par cancer chez les femmes en 2018. S'il est dépisté à un stade précoce, la survie à 5 ans est de 99%."