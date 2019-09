Octobre Rose 2019 c'est reparti au Pays basque

Octobre Rose, c'est ce mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Les deux Centres Hospitaliers de la côte basque à Bayonne et à Saint-Palais sont mobilisés. Cliniques privées et associations le sont également. Parmi les thématiques, le dépistage, le sport santé, le cancer et la génétique.

Pays Basque, France

Octobre Rose, il s'agit de convaincre les femmes âgées de 50 à 74 ans de consacrer une trentaine de minutes de leur temps tous les deux ans, pour participer à un dépistage du cancer du sein, pris en charge à 100% par les caisses primaires d'assurances maladies.

Dans les Pyrénées Atlantiques, depuis octobre 2018 (jusqu'à octobre 2019) 49.409 femmes dans la tranche d âge concernée, ont été invitées à se faire dépister. Des courriers leur ont été adressés avec deux lettres « de relance». 17.843 femmes ont fait des "mammographies" suite à la première invitation. 12.698 suite aux deux relances.

Ce sont au final 30.748 femmes qui ont réalisé cet examen, c est moins qu' entre 2017 et 2018 où elles étaient près de 33.000 à avoir fait une mammographie... Et sur ces 30.748 femmes qui ont réalisé une "mammo.", 177 cancers ont été détectés au cabinet de radiologie en première lecture. Sept autres en seconde lecture au sein du centre de dépistage des cancers à Pau. Entre 2017 et 2018 216 cancers avaient été détectés.

Au programme au Pays basque - Octobre Rose 2019

Saint-Jean-Pied-de-Port - 5 et 6 octobre : Garazi en rose

Cette course réunira le dimanche 6 octobre plus de 1200 participantes à Saint Jean-Pied-de-Port, sera accompagnée d’un stand de prévention animé le samedi et le dimanche par des professionnels de santé des services de chirurgie gynécologique, maternité, oncologie , radiologie et oncogénétique du Centre Hospitalier de la Côte Basque. Une conférence sera assurée, le samedi après-midi 6 octobre par le Dr Emmanuelle Barouk-Simonet onco généticienne dans ce même hôpital sur le thème : « hérédité et cancer du sein, peut-on agir sur son destin? ».

Saint-Palais 7 octobre : stand d’information et repas rose au Centre Hospitalier de Saint-Palais. Un stand d’information sera organisé à destination du public dans le hall du Centre Hospitalier de Saint-Palais complété par un repas rose proposé au personnel de l’établissement.

Un dispositif de sport sur ordonnance a été développé par l'association "Côte Basque Sport Santé" à Biarritz. © Radio France - Muriel Vitel

Biarritz 11 Octobre - 18h : conférence “Bénéfices de l’activité physique” maison des associations Cette conférence, à destination du grand public, sera animée par les Drs Sophie GHECK chirurgien gynécologue, Floriane MINNE oncologue et Philippe NGUYEN médecin du sport du Centre Hospitalier de la Côte Basque.

Saint-Palais 12 octobre - 10h plaine des sports : Rendez- vous de la forme rose Ce rendez- vous co-organisé par le Centre Hospitalier de Saint Palais avec Côte Basque Sport Santé, la CPAM de Bayonne et la Ligue contre le Cancer des Pyrénées-Atlantiques va comporter des séances d’activité physique, un stand d’information et des animations sur la prévention du cancer du sein.

Bayonne 14-19 Octobre : exposition au Centre Hospitalier de la Côte Basque - hall central site Saint-Léon Une exposition d’information à destination du public sera installée durant toute la semaine dans le hall d’accueil à Saint- Léon.

Bayonne 15 octobre : stand d’information et repas rose au Centre Hospitalier de la Côte Basque

Bardos 16 octobre 10H - salle Erdizka // Biarritz 18 octobre 10H - Lac Marion : rendez-vous de la forme rose. Ces rendez-vous co- organisés par le Centre Hospitalier de la Côte Basque avec Côte Basque Sport santé, la CPAM de Bayonne et la Ligue contre le Cancer des Pyrénées-Atlantiques comporteront une séance d’activité physique, un stand d’information et des animations sur la prévention du cancer du sein.

Capbreton 20 octobre : Cap en rose pour cette course en faveur du dépistage et de la prévention du cancer du sein qui sera accompagnée d’un stand de prévention animé par les équipes du service de chirurgie gynécologique de la maternité et de l’oncologie du Centre Hospitalier de la Côte Basque.

Bayonne 1er au 30 octobre : octobre rose et soins de support en cancérologie. Durant tout le mois d’octobre, l’équipe de cancérologie du Centre Hospitalier de la Côte Basque sera mobilisée pour proposer au 4ème étage de Saint-Léon, siège de ce service, des animations et ateliers divers consacrés notamment aux soins de support. Au programme de ces animations : découverte de l’hypnose, de la sophrologie, du massage, de la réflexologie, mais aussi tables rondes et information portant sur l’alimentation, l’accompagnement psychologique des patients et des proches, les démarches sociales et maladie etc.

Le Challenge AVIROSE, 2ème édition, organisé par la section rame de l'Aviron Bayonnais. © Radio France - Muriel Vitel

Le Challenge AVIROSE : 2ème édition le 05 octobre au club house de l'Aviron bayonnais de 14h à 18h.

Organisé par la section Aviron Santé à Bayonne et pour expliquer que l activité physique a un effet bénéfique et même préventif sur le cancer et du sein en particulier expliquera Gérard Bafcop le Président de la section sport santé de l'Aviron Bayonnais. La section "aviron rame" compte aujourd'hui 6 personnes atteintes d'un cancer et en post opératoire.

Opération également portes ouvertes de l'aviron santé le 26 octobre de 9h à 12h, il sera aussi question de la prise en charge des patients ALD (Affection longue durée). Il y aura également de l'Avifit ou Aviron Fitness ! réservé à la prévention primaire.

Enfin la clinique Capio - Belhara se mobilise également avec une opération grand public à l'Espace de l'Océan d'Anglet de 13h à 18h.