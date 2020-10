Octobre rose 2020 : faites vous dépister du cancer du sein à Montpellier, malgré le coronavirus

L'Institut du Cancer de Montpellier dans l'Hérault observe une baisse du nombre de dépistages depuis le début du coronavirus. Octobre rose, lancé ce jeudi 1er octobre 2020 est l'occasion de rappeler aux femmes qu'il est toujours vital de se faire dépister régulièrement.

Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus, qu'il ne faut pas se faire dépister. C'est le message martelé en ce mois d'octobre rose lancé le jeudi 1e octobre 2020 à Montpellier, dans l'Hérault. Cette opération nationale a pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de récolter des fonds pour la recherche contre cette maladie. Une piqûre de rappel d'autant plus nécessaire cette année : les femmes sont moins allées se faire dépister à cause du coronavirus.

Une baisse du nombre de dépistages à cause du coronavirus

Durant le coronavirus, de nombreuses femmes ont reporté leur rendez-vous, les rappels par courrier n'ont pas été envoyés, et depuis certaines ont peur de se rendre dans les milieux médicaux. Au premier semestre 2020, l'ICM (Institut du Cancer de Montpellier) observe une baisse du nombre de dépistages à cause du coronavirus.

L'ICM rappelle qu'il n'y a aucun risque d'attraper le coronavirus en se faisant dépister. Tous les gestes barrière sont mis en place.

Quels risques, quand on reporte son dépistage ?

"Cela a des conséquences importantes puisque les tumeurs ne sont découvertes qu'à un stade où elles sont palpables, donc elles sont forcément plus graves et nécessitent des traitements plus lourds," explique Nelly Firmin, oncologue. L'ICM prévoit déjà une hausse du taux de mortalité cette année, à cause de la baisse du nombre de dépistages. Déjà, le taux de "cas critiques" diagnostiqués, nécessitant une chimio-thérapie a augmenté de 30% cet été : il est passé de 20% à 50 %, puisque les tumeurs sont détectées plus tard.

Notre reportage à l'IMC

"Je ne me suis pas faite dépister à 50 ans, je regrette. Il faut le faire"

Au dessus de 50 ans, il est recommandé aux femmes de se faire dépister tous les deux ans. En dessous de 50 ans, il est recommandé de se faire palper les seins chez le gynéco chaque année. Dans l'Hérault en 2018-2019, le taux de participation au dépistage était de 48.3%, c'est un point de moins que la moyenne nationale.