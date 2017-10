Octobre Rose à Bayonne : des ateliers couture pour sensibiliser au cancer du sein

Le cancer du sein reste encore tabou. Pour en parler, durant Octobre Rose, la Ligue contre le Cancer et Mieux Vivre Mon Cancer organisent différentes activités comme des ateliers couture. Les femmes s'y retrouvent et dévoilent, parfois, leur maladie.

Dans le département des Pyrénées Atlantiques, 65% des femmes de plus de 50 ans se font dépister. C'est plus que la moyenne nationale (51%). Mais ce taux cache bien des inégalités. Il varie selon les zones géographiques. Plus les femmes sont éloignées des centres de radiologie, hôpitaux ou cabinets médicaux, moins elles effectuent une mammographie de contrôle (gratuite tous les 2 ans à partir de 50 ans). Le cancer du sein est celui qui tue le plus chez les femmes : 12 000 décès et 54 000 nouveaux cas chaque année.

Des chiffres anxiogènes pour beaucoup de femmes. Le mot "cancer" est souvent évité dans les conversations et celui du sein encore plus. Il touche directement à la féminité, à l'intégrité physique de la femme. L'association basque, Mieux Vivre Mon Cancer et La Ligue Contre le Cancer ont eu l'idée de participer à des ateliers couture à l'Espace Socio-Culturel des Hauts de Bayonne. Univers de femmes où les discussions peuvent devenir doucement intimes.

Khadija et Caroline ont changé de vie aprés leur maladie © Radio France - Nathalie Bagdassarian

L' annonce de la maladie est vécue comme un "coup de tonnerre". S'en suivent des traitements et des opérations douloureuses comme l'ont vécu Khadija, 46 ans et Caroline, 55 ans.

"On n'oublie jamais l'annonce de notre cancer. C'est un éffondrement" Caroline Copier

"Il faut parler du cancer, il change la vie" — Tania Reby

Tania Reby, présidente de l'association basque "Mieux Vivre Mon Cancer" accueille des femmes qui ont ou qui ont eu des cancers du sein. Elle a une conviction "Parler aide aussi à guérir ".