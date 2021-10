Octobre rose à Brive : un calendrier "rayonnant" pour aider les patientes en radiothérapie du cancer du sein

A l'occasion d'Octobre rose, le pôle cancérologie de l'hôpital de Brive a lancé une opération originale. Durant tout ce mois dédié au dépistage du cancer du sein, il distribue un calendrier baptisé "rayonnant" à toutes les femmes en radiothérapie pour un tel cancer. Sur le principe du calendrier de l'avent, celles-ci ouvriront à chaque séance une pochette surprise dans laquelle elles trouveront des cadeaux tels des cosmétiques, des gourmandises, etc.

Certains cadeaux sont destinés à faire purement plaisir, d'autres correspondent à des besoins survenant en cours de traitement.

Un compte à rebours

C'est Alexandra, une ancienne patiente, qui a imaginé ce calendrier. Elle a été soignée en radiothérapie en novembre 2020 à Brive. "J'avais pris un calendrier de l'avent, banal. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire ça mais pas avec des bougies". Le service de cancérologie adopte l'idée.

Avec l'aide de bénévoles, des commerçants locaux ont été démarchés pour récupérer des cadeaux. 18 ont donné quelque chose. Et c'est ainsi que depuis le début du mois, les premières patientes ont reçu leur calendrier conçu comme un compte à rebours précise Audrey, manipulatrice en radiothérapie. "Une patiente qui va avoir 33 séances par exemple, le jour de sa première séance ouvrira le petit paquet qui correspond à la 33e séance".

Pour en parler plus facilement

Et c'est un vrai plus pour le traitement. "Ça aide moralement d'avoir un compte à rebours pour se dire : il ne me reste plus que 20 séances, plus que 10, plus que 5" souligne Alexandra. Et les cadeaux sont "un rayon de soleil". "On l'a pensé vraiment comme un soutien psychologique ajoute Audrey. Chaque jour passé de séance de rayons c'est un pas de plus vers la fin du traitement".

Et c'est aussi un moyen de pouvoir parler de la maladie et du traitement avec ses proches, notamment à ses enfants. "C'est pas toujours évident d'expliquer à son enfant qu'on a un cancer du sein, qu'on est traitée (...) Et l'ouverture du calendrier et des pochettes surprises chaque jour ça peut être une façon plus ludique d'en parler". Durant le mois une trentaine de femmes recevront un calendrier. Mais le service envisage de pérenniser le dispositif et de l'étendre aux autres patients en radiothérapie.