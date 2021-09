Octobre Rose : à cause de la pandémie, les Girondines se sont moins faites dépister en 2020

Les célèbres parapluies roses vont réapparaître dans les prochains jours, dans les rues de Bordeaux. La ville a donné le coup d'envoi ce lundi de la 28ème édition d'Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Une campagne d'autant plus importante que l'année dernière, à cause de la pandémie, les Girondines ont été moins nombreuses à se faire dépister.

Une cinquantaine de malades non dépistées

"Dans les tout premiers mois de la pandémie, il y a eu une baisse brutale des invitations à se faire dépister" explique Denis Smith, président du centre régional de coordination des dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine, invité de France Bleu Gironde ce mardi 28 septembre. Conséquence : en 2020, environ 5% de girondines en moins, ce qui représente 6.000 mammographies en moins. Et forcément, des dépistages qui n'ont pas été faits.

"On estime qu'on n'a pas pu identifier _près d'une cinquantaine de personnes, qui se verront dépister un cancer plus tard_, à un stade plus avancé" explique Denis Smith.

Alors plus encore, le président appelle les femmes du départements à se faire dépister tous les deux ans à partir de 50 ans, en faisant une mammographie. "Tous les acteurs se sont mis en ordre de marche, il n'y a plus de risque vis-à-vis du Covid-19 en allant se faire dépister". Et justement, dans le contexte sanitaire actuel, Denis Smith précise "il est plus que jamais nécessaire de limiter les risques des maladies graves : le dépistage sert à révéler une maladie à un stade pré-symptomatique, qui ne se voit pas, avec 90% de chances de guérison."

"Le dépistage ne fait pas la maladie"

Mais le Covid-19 n'est pas la seule explication à la baisse du nombre de dépistages depuis quelques années. L'accès aux centres de dépistages notamment en est un autre, même si Denis Smith estime que la majorité des girondines sont à "moins de 30 kilomètres d'un plateau technique". Pour favoriser encore davantage l'accès au soin, de nombreuses associations comme La Ligue contre le cancer ou encore le Comité de Prévention accompagnent les femmes les plus éloignées et/ou précaires.

"Je pense surtout que ce qui fait peur, c'est le diagnostique. Mais le dépistage ne fait pas la maladie, il veut mieux penser à sa santé." le directeur précise aussi que le dépistage permet un traitement optimal, et souvent moins lourd que si la maladie est détectée plus tard.