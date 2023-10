Octobre rose : à Orange, l'escrime pour oublier le cancer du sein

Bruno et Emilie, formateur et escrimeuse au cercle d'Orange

Nous sommes en plein Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. L'occasion pour France Bleu Vaucluse de mettre en avant des initiatives pour aider les femmes qui souffrent de cette maladie. À Orange, le cercle d'escrime se lance dans le sport santé et propose des cours pour les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein. L'idée, c'est de permettre à ces femmes de retrouver de la motricité et de tisser du lien avec d'autres malades.

ⓘ Publicité

Plus de guérisons quand on pratique une activité physique

Pour l'heure, Emilie est la première escrimeuse. Il y a un an et demi, elle découvre à l'âge de 37 ans qu'elle souffre d'un cancer du sein. Elle entre alors dans un tunnel médical : opération, radiothérapie, hormonothérapie, kiné trois fois par semaine. Le côté gauche du haut de son corps a perdu beaucoup en mobilité et en muscle. Elle attend donc de ces cours d'escrime qu'ils l'aident à retrouver de l'équilibre, du mouvement et de la souplesse.

"Ce cours va aussi me permettre de rencontrer des femmes comme moi, de tisser des liens et de sortir de tous ces rendez-vous médicaux auxquels je me rends depuis un an et demi", raconte-t-elle. C'est Bruno Alberro, le président du cercle d'escrime orangeois, également formateur, qui va lui dispenser les cours. "Quand on souffre d'un cancer, les gens croient qu'il faut tout arrêter. Alors qu'au contraire, le sport est indispensable", estime l'escrimeur.

Le club d'Orange recherche à la fois des candidates, il y a de la place pour douze femmes. Il faut aussi des financements à hauteur de 15.000 euros, notamment pour acheter les tenues. Les femmes qui souffrent d'un cancer du sein guérissent dans 80% des cas. Ce chiffre monte à 93% de guérison lorsqu'elles pratiquent l'escrime.