Octobre Rose : Alès lance déjà une collecte de soutiens-gorge

Dans le cadre d’Octobre rose 2023, (campagne destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein) la Ville d’Alès organise avec l’association Les Amazones une grande collecte de soutiens-gorge. "Cette récolte a pour but la création d’un évènement artistique et visuel autour d’Octobre rose dont l’association Les Amazones et la Ville d’Alès révèleront la nature dès la fin de l’été".

Pour déposer vos sous-vêtements, deux points de collecte sont mis en place dès à présent, à l’accueil de l’hôtel de ville et à Mairie Prim’, en centre-ville d’Alès*.

Horaires de l’hôtel de ville

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

Horaires de Mairie Prim’

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h le mercredi, de 8h à 17h30.