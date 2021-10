Octobre rose : Aurélie et Anne-Cécile racontent leur combat contre leur cancer du sein

La campagne Octobre Rose s'est lancée vendredi dernier. Il s'agit d'un mois de sensibilisation consacré au cancer du sein. Selon la ligue contre le cancer, 53 000 cas sont détectés chaque année, 8% d'entre eux meurent. La prévention est donc importante pour toutes les femmes. Et c'est devenu le combat d'Aurélie, qui a eu un cancer à 34 ans. Elle s'en est rendue compte grâce à octobre rose l'année dernière. grâce à une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle raconte : "C'est l'influenceuse Poussine qui rappelait qu'il fallait s'auto-palper. Alors le soir je l'ai fait, et j'ai senti une grosseur". Aurélie s'empresse de prendre rendez-vous avec la sage-femme qui la suit. Quelques semaines et des examens plus tard le verdict tombe : c'est un cancer du sein.

Depuis, Aurélie aussi tient une page Facebook et tient à partager des conseils et son histoire avec d'autres femmes. Ce qui a fait tenir la jeune femme, c'était l'objectif de faire une grande fête à l'issue de son cancer. L'évènement a été réalisé, puisqu'Aurélie est désormais en rémission.

Anne-Cécile, qui travaille dans l'informatique, elle aussi a eu un cancer du sein. Elle est en rémission depuis plusieurs années. Depuis quelques semaines, elle s'est engagée avec La ligue Contre le cancer, et sera présente durant plusieurs animations en Béarn tout le long du mois d'octobre. Son cancer, elle l'a découvert au bout de plusieurs mois.

Toutes les deux ont le même message à faire passer : se faire dépister. "Même si ça ne donne pas très envie, explique Anne-Cécile. Il faut le faire, et il ne faut pas avoir peur de la mammographie". Aurélie ajoute : "Ca n'arrive pas qu'aux femmes de plus de 50 ans. Ca peut arriver, à 20, 25, 30 ou 35 ans. Et ça n'arrive pas qu'aux autres".