Octobre rose : "De très bonnes chances de guérison si le cancer du sein est détecté tôt", assure une médecin

C'est le cancer le plus meurtrier en France. Chaque année, 12.000 femmes en meurent dans le pays. Et on estime qu'une femme sur huit pourrait être concernée au cours de sa vie. "Aujourd'hui, on a des moyens pour lutter contre ce cancer", rappelle le docteur Émilie Fetissof, du Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC), invitée de France Bleu Berry ce vendredi 1er octobre, à l'occasion du lancement d'Octobre rose.

Elle rappelle l'importance du dépistage régulier par mammographie. Il est recommandé tous les deux ans pour les femmes de plus de 50 ans. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Et pourtant, en 2020, seules 42,8% des femmes concernées y ont participé en France.

"Si le cancer est détecté tôt, les chances de guérison sont très bonnes"

"Le cancer est un sujet dont on a du mal à parler, qui reste encore tabou, regrette-t-elle. Dans notre région, on a à peu près 50% de femmes qui réalisent leur dépistage régulièrement, un petit plus qu'au niveau national. Mais c'est encore insuffisant".

"Si le cancer est détecté tôt, à un stade très localisé ou quand il est encore de petite taille, les chances de guérison sont très bonnes", explique le docteur Émilie Fetissof. Elle rappelle qu'il est important de "mener des petites actions pour rester en bonne santé et diminuer les risques" : faire attention à son alimentation, faire de l'activité physique quotidienne, et limiter sa consommation d'alcool.

Vous trouverez davantage d'informations sur la campagne d'Octobre rose en Centre-Val-de-Loire sur ce site.