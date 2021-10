Octobre rose dans la Métropole Dijonnaise, demandez le programme !

On est le 1er octobre, c'est reparti pour Octobre rose ! Un mois dédié à la prévention et à l'information sur le cancer du sein. Retrouvez le programme de toutes les actions dans la Métropole Dijonnaise.

Comme chaque année depuis plus de vingt-cinq ans, le mois d'Octobre se pare de rose et devient un mois dédié à la prévention et à l'information sur le cancer du sein. C'est le cancer qui tue le plus de femmes en France d'où l'importance du dépistage et des actions de prévention.

Un programme riche et varié

Et côté programme ce sera riche et varié avec des ateliers, des expositions et des rencontres dans les principales ville de la Métropole Dijonnaise.

A Chenôve :

-Ateliers de prévention et activités autour de la nutrition, afin de promouvoir les facteurs de prévention, les lundis 4, mardis 12, lundi 18 et mardi 26 octobre, de 9h30 à 12h

- Rencontre « Le cancer du sein, parlons-en ! » Maison universitaire de santé et de soins primaires (MUSSP), 10 rue de la Fontaine du Mail dimanche 10 octobre, de 8h à 12h

- Atelier « Bien manger » animé par le CCAS et la MUSSP Marché, Boulevard Henri Bazin du lundi 11 au dimanche 17 octobre

- Semaine sportive organisée par la Maison des Sports Circuit santé (lundi de 9h30 à 10h30, gymnase Jules Ferry), step (mardi de 18h30 à 19h30, salle Cogourdant), course à pied (mercredi de 18h à 19h, maison du plateau), activ’marche (jeudi de 9h à 10h30, maison du plateau), gymnastique douce (vendredi de 12h15 à 13h15, salle Cogourdant), randonnée famille (samedi de 9h à 11h, parking Bergerie) et grand plouf (dimanche de 9h à 12h30, centre nautique) samedi 30 octobre à 14h marche familiale semi urbaine (5 kms) avec une chasse aux galets. Départ esplanade de la République (devant le Cèdre) en octobre.

dimanche 3 octobre à 16h30 : spectacle « De la nécessité de la gravité » par la Compagnie OpOpOp Le Cèdre, 9 esplanade de la République du lundi 4 au vendredi 29 octobre de 13h30 à 18h (sauf samedi et dimanche) : exposition « Liens et secrets » de Mario Chichorro prêtée par l’association Itinéraires singuliers Le Cèdre, 9 esplanade de la République samedi 9 et mardi 12 octobre de 10h à 12h : ateliers d’écriture « Envie de partager un moment et des mots ? » animés par la bibliothèque Bibliothèque François Mitterrand, place Coluche

A Talant :

- Organisation de plusieurs ateliers de sensibilisation auprès des enfants et des collégiens proposés par la Ville et le CCAS TALANT vendredi 8 octobre de 14h à 20h

- Ateliers « Cuisine et nutrition » animés par la Ligue contre la cancer, Hanta Ramanantsoa, restauratrice et Lucie Gestin, diététicienne nutritionniste

- Séance de dédicace de Noêlle Nebois-Minard pour son livre « Un jour il est arrivé » La Turbine, 2 rue Colette sur inscription 03 09 80 44 60 60 samedi 16 octobre de 14h30 à 18h30

- Animations sportives par la MJC, RUBieS Dijon, la Ligue contre le cancer et Aude Mornadet Complexe Marie-Thérèse Eyquem - Cardio box, initiation au rugby adapté, smoothie bike et marche en rose

- du vendredi 1er au dimanche 31 octobre : Illustrations du livre « Roses » de Louise Dupré (auteur) et Anouk Van Renterghem (plasticienne) Bibliothèque, 1 place Mendès France du vendredi 1er au dimanche 31 octobre : fresques réalisées par les habitants La Galerie, 1 place Abbé Pierre - (vernissage le 1er à 19h)

- du vendredi 1er au dimanche 31 octobre : créations artistiques éphémères réalisées par Mister Colors, apparaissant avec la pluie Différents lieux de la commune du vendredi 1er au samedi 30 octobre : Opération « Trouve mon galet » Ateliers de création de galets les vendredis 3, 10, 17 et 24 octobre de 14h à 17h La Turbine, 2 rue Colette samedi 30 octobre à 20h : Concert caritatif avec Sara Ween Salle Jean Gabin de l’Espace Georges Brassens, 1 place Abbé Pierre

A Quetigny :

– samedi 9 octobre de 9h à 13h : Place rose Place centrale Roger Rémond - Animations sportives et culturelles, stands d'informations par la Ligue contre le cancer de Côte d’Or, AVEC la Deuche rose, La passerelle et les services de la ville de Quetigny

- du vendredi 1er au dimanche 31 octobre : Expo photos itinérantes samedi 16 octobre à 11h : Rencontre littéraire avec Lorraine Joly, psychologue et auteure du livre « Lucile mystérieuse ou le combat contre le cancer » Bibliothèque, 4 rue des Vergers

A Dijon :

- Séances d'activité aquatique « Aquagym » Piscine de la Fontaine d'Ouche, allée de Ribeauvillé mercredi 20 et jeudi 21 octobre, mercredi 20 octobre de 18h45 à 19h25 Piscine des Grésilles, rue Marius Chanteur – jeudi 21 octobre de 12h10 à 12h50 samedi 30 octobre, de 8h à 13h

- samedi 30 octobre, de 8h à 13h : Stand de sensibilisation au dépistage par la Ligue contre le cancer de Côte d’Or Marché, place François Rude

- dimanche 3 octobre à 17h : spectacle « Les dépisteuses ou comment parler du dépistage du cancer du sein en toute simplicité » par la Compagnie La Belle Histoire suivi d’un temps d’échanges en présence du docteur Dancourt, directeur du Centre Régional de coordination des dépistages des cancers Bourgogne-Franche-Comté Darcy Comédie, 10 rue Devosge vendredi 15 octobre à 14h30 : Spectacle « Dépisto Girl – les origines » par la Compagnie ThéatriCité suivi d’un temps d’échanges en présence du docteur Dancourt, directeur du Centre Régional de coordination des dépistages des cancers Bourgogne-Franche-Comté Salle Camille Claudel, 4 rue Camille Claudel

A Longvic :