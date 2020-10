Octobre rose dans les Landes: "Malgré ma maladie, je reste une femme"

Claire habite Biscarrosse, elle a 56 ans et il y a un an, on lui a diagnostiqué un cancer du sein, grade 3, le plus agressif. Pendant un an, elle se prend régulièrement en photo. Elle écrit aussi. Aujourd'hui elle témoigne, heureuse, "malgré tout ça ou grâce à tout ça".

Le 13 août 2019, Claire a rendez-vous pour une mammographie et une échographie mammaire. Une date dont elle se souviendra toute sa vie. Le radiologue lui annonce un cancer du sein, grade 3. "C'est moche" dira-t-il pour tout commentaire.

France bleu Gascogne: Qui êtes-vous Claire?

Claire: Je suis une rescapée du crabe. Je suis une femme. J'habite dans les Landes. J'ai 56 ans et j'ai 3 marmots.

Etes-vous heureuse?

Oui. Malgré tout ça ou à cause de tout ça. (Elle rit)

Vous avez eu un cancer du sein

Oui. Un triple négatif, ça c'est pour les connaisseurs. C'est une tumeur qui est très agressive pour lesquels les traitements, ça marche une fois sur deux. A 60% à peu près. Donc c'est un vrai défi. On l'a découvert, il y a un an, le 13 août 2019 à la mammo de contrôle. Je passe la mammo, on me prépare pour l'échographie. Je vais à l'écho et là j'ai le radiologue qui arrive. Il a une tête d'enterrement. Il me demande si j'ai mal. Je lui dis que non. Il commence l'échographie et il me dit: "c'est moche". Puis il me donne rendez-vous trois jours plus tard. Ce "c'est moche", je vais le garder dans la tête. C'est le truc qui m'anéantit.

Est-ce que ce "c'est moche" vous a changé?

Il m'a révélé. Surmonter un cancer, c'est vraiment une traversée. Et moi, ça m'a révélé qui j'étais. J'étais très peu soucieuse de mon corps et mon corps s'est rappelé à moi, en me disant: "ben maintenant, tu vas t'occuper de moi". Et ce corps, il est chouette. Il est agréable à regarder. Il est agréable à vivre.

D'où les photos?

Entre le diagnostique et la première chirurgie, j'avais 15 jours. Et je voulais faire quelque chose d'inhabituel. Il me vient l'idée de faire un shooting photo. En me disant que je vais être complètement transformée physiquement par la maladie, par les traitements. On m'annonce déjà que je vais perdre mes cheveux, mes sourcils, mes cils. Je ne sais pas comment je vais être. J'ai peur de qui je vais être. J'ai peur de l'image que je vais croiser dans le miroir. Et je me dis que je veux garder en mémoire l'image de la femme que je suis aujourd'hui. Et une de mes amies connait Serge Lafourcade, photographe à Dax. Je le contacte, il vient et le shooting va durer 3 heures.

"La coupe avant la chute des cheveux" - Claire

Je me suis accrochée à certaines de ces photos. Notamment celle où j’ai les cheveux longs, la tête en arrière et je ris. Et je me dis que c'est cette photo qui sera mon icône quand je vais être au fond du trou. Et puis quand je me retrouve la boule à zéro, je me dis qu'en fait je suis craquante aussi. Je suis très très belle et je veux garder mémoire de ce moment. Donc je rappelle Serge et on refait un shooting. Puis j'ai décidé que j'étais aussi capable de me prendre en photo. J'ai lancé le défi d'une photo par jour. Un souvenir des jours. C'est aussi pour mes enfants. Leur montrer que le cancer, ça se traverse.

Sur une de vos photos, il y a écrit: "Malgré ma maladie, je reste une femme." Est-ce que c'était votre credo?

Ça l'a été. Avant je me maquillais très peu. Et là je me suis mise à me maquiller. J'ai accessoirisé. Par moment, j'avais de grosses lunettes. Ça maquillait l'absence de sourcils et ça attirait le regard. Beaucoup de boucles d'oreilles aussi pour avoir quelque chose qui pend; maintenant que je n'avais plus mes cheveux. Je me suis montrée très féminine. J'ai aimé être féminine. C'est quelque chose que j'ai gardé avec force et que je garde aujourd'hui.

C'est ce que le cancer a révélé? Votre féminité?

Bizarrement. Très bizarrement oui. Alors qu'on m'a retiré un sein au final. J'ai laissé un sein sur la table mais j'ai gagné la partie.

"Lendemain de mastectomie" - Claire

On vous sent très optimiste!

C'est compliqué mais on s'appuie sur la confiance qu'on fait aux autres. Et effectivement, le chirurgien l'a dit: "Tu vas vivre." Il ne m'a pas dit: "Vous allez vous en sortir". Il a dit: "Vous allez vivre". Et ça c'est une phrase magique. Mais à côté, il y a aussi beaucoup de noirceur. Et crac, il faut repartir.

Aujourd'hui êtes-vous guérie?

Je ne dirais pas guérie. J'ai gagné la première manche pour cette première année. Je suis sous surveillance. il y a de la chirurgie réparatrice qui arrive bientôt mais je n'ai pas peur. C'est-à-dire que même si demain on me disait qu'il faut y retourner parce qu'à gauche, ça redémarre. Je sais qu'on peut gagner la partie donc j'irai encore plus confiante.

"Victoire! Plus une seule trace de cette saloperie" - Claire

Des ces photos et des textes qui les accompagnent, Claire travaille à une exposition voire un livre avec le photographe Serge Lafourcade.