Octobre rose : des rendez-vous traditionnels et des initiatives originales pour la lutte contre le cancer dans le Poitou

Un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et aider la recherche ou les malades : c'est l'objectif d'Octobre rose. Dans la Vienne et les Deux-sèvres, nombre d'événements seront encore proposés cette année, dont ce "sein géant" qui sera érigé à Niort ces 9 et 10 octobre 2019..

Niort, France

C'est parti pour Octobre rose ! un mois entier pour lutter contre le cancer du sein. Comme chaque année, on recense plusieurs événements tout au long de ce mois dans le Poitou, des rendez-vous avec un but : sensibiliser les femmes à un dépistage précoce du cancer du sein mais aussi récolter des fonds pour la recherche et l'aide aux malades. Tous les événements sont recensés sur le site de la Ligue contre le cancer : marches, rando et autres bals ou lotos dont les fonds récoltés seront reversés aux associations.

Un sein géant place de la Brèche à Niort

Mais il y a aussi des initiatives inédites cette année comme par exemple ce sein géant qui va être érigé à Niort. L'opération s'appelle "Voyage au coeur du sein", elle se tiendra les 9 et 10 octobres prochains, place de la Brèche : un parcours pédagogique unique conçu par Emilie Prouchet-Dalla Costa, une artiste de la région toulousaine, en lien avec le Dr Galindo, médecin hospitalier à Montauban. L'oeuvre a été conçue en 2014 et elle se déplace à travers toute la France à chaque octobre rose.

Un parcours pédagogique à l'intérieur du sein

Pour ce projet, l'artiste a créé une structure mobile en toile gonflable reproduisant deux seins de femme. Il y a donc une première salle qui représente le premier sein. Une salle obscure avec au plafond des ballons représentant les glandes mammaires.

"J'ai choisi des ballons scintillants avec des couleurs chatoyantes pour rompre avec le côté anxiogène de la maladie", explique-t-elle

A l'intérieur de cette salle, une table d'orientation pour aider le public à s'y comprendre l'anatomie du sein, et le développement possible du cancer. Dans la deuxième salle, le deuxième sein : un film avec des témoignages d'une femme atteinte du cancer du sein, et tout au long du parcours : des médecins, pour répondre aux questions du public. Dans les Deux-Sèvres, d'autres animations sont organisés dans le cadre d'Octobre rose.

A Poitiers, une marche rose et des ateliers au CHU

Plus traditionnel également dans le poitou, la Marche rose de Poitiers. Ce sera le samedi 13 octobre avec départ à 14h place du Maréchal Leclerc. Le CHU de Poitiers pour sa part propose une permanence pour parler de la reconstruction mammaire mais aussi une expo photo, et surtout, cet atelier de "nouages de foulards" pour les femmes suivant un traitement en chimio-thérapie. Cet atelier de socio-esthétique se tiendra le mercredi 17 octobre, à 10h, au pôle régional de cancérologie, sur le site de la Milétrie. Il faut s'inscrire au préalable.

Un "projet amazones" à Jaunay-Marigny

Autre initiative, celle des Archers de la vallée du Clain qui invitent toutes les femmes atteintes ou guéries d'un cancer du sein à venir s'essayer au tir à l'arc. Ca se passe au sein de leur club à Jaunay-Marigny, et c'est gratuits puisque c'est la commune partenaire qui prend en charge les licences de ces femmes. C'est le deuxième club de la Vienne à proposer ce type de prestations.

"Pour nous, toutes ces femmes sont des guerrières comme les amazones, c'est un moyen de rendre hommage à leur combat au quotidien" précise Morgane Llexa, trésorière du club.

Le tir à l'arc pour les femmes atteintes du cancer du sein, c'est un moyen de se réapproprier leur corps à travers le sport et la concentration.

"Quand on tire à l'arc on se concentre sur la flèche et la cible, on oublie tout le reste. Et psychologiquement cela peut s'avérer bénéfique" ajoute-t-elle.

Chaque nouvelle "amazone" bénéficie d'un accueil personnalisé : il s'agit de discuter avec elle pour connaître ses attentes, ses envies, ses faiblesses encore peut-être après la maladie. Dans tous les cas, le club s'engage à adapter le matériel à la femme et à son corps : poids de l'arc, protections pour les bras et la poitrine.