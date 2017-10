Octobre rose : des soutiens-gorges pour les femmes ayant subi une mastectomie

Indiscrète, l'entreprise de lingerie haut de gamme à Chauvigny propose d'adapter chacun de ses modèles pour les clientes ayant subi une mastectomie partielle ou totale.

L'idée est venue il y a cinq ans. Indiscrète se démarque par ses tailles ( du bonnet A au bonnet F, du 36 au 58 pour les bas) mais aussi par sa capacité à adapter ses commandes. "Indiscrète est une marque pour toutes les femmes, je vais le dire de façon maladroite, mais pour toutes les femmes 'peu importe' qu'elles aient une grosse ou faible poitrine" indique Didier Degrand, l'un des trois fondateurs de la marque.

La possibilité de craquer sur n'importe quel modèle

Pas question donc de faire une gamme spécifique "à l'exception d'une brassière" souligne Didier Degrand qui là s'adresse spécifiquement à ces femmes qui ont connu "un accident de la vie" comme il le dit. Les femmes ayant subi une mastectomie peuvent craquer sur n'importe quel modèle des collections proposées. Il ne restera alors plus qu'à les adapter. En moyenne, le pris d'une parure (haut+bas) est de 130 euros. Pour les différentes adaptations il faut compter 12 euros supplémentaires en moyenne. "L'idée c'est de se dire ce n'est pas parce que j'ai une différence mammaire que je ne peux pas m'habiller comme une femme avec des vêtements et des sous-vêtements de femme et pas forcément un produit pharmaceutique" explique le dirigeant.

Aujourd'hui, il n'est pas évident de trouver les produits adaptés. "D'une façon innée, on ne sait pas où, ni à qui s'adresser. D'habitude on va dans un point de vente ou alors on a une conseillère qui vient à domicile. Mais, après le cancer, on se dit qu'on doit peut-être aller dans une pharmacie ça peut être super mais il peut aussi y avoir d'autres solutions" pour Didier Degrand.

Et cette offre séduit les femmes qui ont eu des mastectomies partielles ou totale. 60% d'entre elles recommandent l'entreprise de Chauvigny.