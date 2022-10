Octobre rose : en Ille-et-Vilaine, seule la moitié des femmes se font dépister pour le cancer du sein

Octobre rose est l'occasion de faire de la sensibilisation contre le cancer du sein alors qu'il est la première cause de décès par cancer chez les femmes par manque de dépistage. Patrick Bourguet, le président de la Ligue contre le cancer 35 était invité de France Bleu Armorique ce lundi à 8h20.

Seules la moitié des femmes se font dépister pour le cancer du sein en Ille-et-Vilaine. Un chiffre trop faible alerte le président de la Ligue contre le cancer en Ille-et-Vilaine, à l'occasion d'Octobre rose. Patrick Bourguet était invité sur France Bleu Armorique ce lundi à 8h20.

France Bleu Armorique : Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez les femmes. Pourtant, il se soigne très bien quand il est détecté à temps, on en guérit dans 90% des cas. Cela veut dire qu'il n'y a pas assez de dépistage ?

Patrick Bourguet : Il y a deux aspects à considérer. D'une part, le dépistage qui est un dépistage de masse qui s'adresse à toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Mais il y a aussi l'auto palpation, c'est-à-dire l'examen de son propre corps par la femme. Sur le dépistage, c'est un problème aujourd'hui puisque avec le Covid que nous avons subi depuis deux ans, le pourcentage de femmes qui s'y soumettent s'est réduit de façon considérable à moins de 50 % aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, ce qui est largement insuffisant pour que le dépistage soit efficace car il faut à peu près 70% pour qu'il y ait vraiment une rentabilité. En ce qui concerne l'autopalpation, ça c'est un problème d'éducation. On n'en parle pas du tout. C'est un problème qui est beaucoup plus large que le dépistage lui-même. C'est une prise en charge de sa propre santé par toutes les femmes. Et là, on n'est plus dans la tranche 50 -74 ans, mais bien dans la tranche 25 ans jusqu'à la fin de la vie. Il faut que la femme examine ses seins régulièrement, à la fois par la palpation, mais aussi par l'observation de la surface, de la couleur, éventuellement d'une douleur. C'est un examen qui est personnel, qu'elle doit réaliser en gros une fois par mois, spontanément. Et s'il y a une anomalie, il faut consulter son médecin généraliste.

Quels sont les freins au dépistage ?

Ils sont multiples. Probablement qu'un des freins essentiels, c'est l'éloignement de certaines populations par rapport au système de soins. Ce n'est un mystère pour personne, il n'y a pas une homogénéité de la population. Qu'il s'agisse par exemple de l'opposition entre campagnes et villes, mais aussi certains quartiers de la ville dans lesquels les personnes sont, soit en précarité, soit traditionnellement pas très proches du système de soins. Donc ces gens, il faut aller les chercher pour les conduire vers le dépistage. C'est sûr qu'il y a une partie des femmes qui sont très informées, qui vont voir leur gynécologue tous les ans. C'est probablement une cible moins importante à mobiliser.

Comment faire pour pousser les femmes à davantage consulter à ce sujet et à davantage se faire dépister ?

Donner l'information. Je crois qu'il faut faire passer le message par tous les médias, tous les moyens, à la radio et à la télévision, c'est clair, mais aussi par des opérations sur place et c'est là que la Ligue intervient. Elle participe à un grand nombre d'opérations en rose mais aussi toute l'année, dans les quartiers défavorisés et sur tout le territoire d'Ille-et-Vilaine.

La mammographie peut faire peur et représenter un frein. Comment rassurer les patientes ?

Effectivement, ça peut être un point de freinage. La mammographie est un examen tout à fait banal. C'est vrai qu'il consiste à faire une radiographie du sein et que pendant la monographie, le sein est entre guillemets comprimé pour qu'on puisse faire deux incidences et bien voir les anomalies. Ce n'est pas vraiment douloureux, mais ce n'est pas confortable. Le problème aujourd'hui, par rapport à avant, c'est l'accès à la mammographie. Il n'y a probablement pas assez de mammographes. Mais surtout, il n'y a pas assez de radiologues pour interpréter les mammographies, or dans le dépistage, c'est fondamental. Il faut des radiologues, pour à la fois faire la première interprétation, mais éventuellement une deuxième interprétation en cas d'anomalie.

Des progrès ont été faits ces dernières années sur les traitement ?

Oui, ils sont considérables. Il y a quelques années, on avait vraiment une proportion de femmes très importante qui arrivaient au moment du diagnostic avec une maladie qui était déjà avancée. Aujourd'hui, avec les opérations de dépistage mais aussi d'information, les femmes y sont plus sensibles et la proportion de cancers dits précoces est beaucoup plus important. Or, on sait qu'un cancer précoce est guéri à 90% des cas. En matière de thérapeutique, on a aussi fait des progrès. Sur l'aspect radiothérapie, on a une radiothérapie qui est beaucoup plus ciblée maintenant, mais aussi surtout en termes de chimiothérapie au sens large, avec des thérapies nouvelles, notamment des thérapies ciblées qui sont très efficaces.

Les soins supports ont également progressé ?

Oui et ils sont fondamentaux. C'est vraiment le domaine d'intervention de la Ligue. C'est tout ce qui concerne la prise en charge du patient en dehors du traitement de base chimio, radio et chirurgie. C'est donc tout ce qui concerne à la fois le patient lui-même, mais aussi ses aidants dans un accompagnement à la fois personnel, psychologique, social, esthétique ou des accompagnements en groupe avec des activités physiques adaptées par exemple. On sait que le sport est extrêmement bénéfique d'une façon générale sur la santé, mais c'est particulièrement bénéfique sur le cancer. C'est clair que la sédentarité est un facteur de risque pour provoquer le cancer, à la fois pour la source du cancer mais aussi pour la récidive.