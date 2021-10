Octobre Rose en Isère : "L'objectif est que 70% des femmes fassent le dépistage du cancer du sein"

En ce mois d'Octobre Rose, un appel aux femmes a été lancée ce lundi 11 octobre sur France Bleu Isère. "Faites-vous dépister contre le cancer du sein", a lancé notre invitée le docteur Catherine Exbrayat, coordinatrice du programme de dépistage des cancers en Isère. Elle appelle les femmes à ne pas avoir peur du test.

France Bleu Isère : Avant de parler d'Octobre Rose, un mot de la situation du dépistage après la crise sanitaire, avec les confinement successifs notamment, les dépistages ont chuté en Isère. Est ce que désormais, c'est revenu à la normale ?

Docteur Catherine Exbrayat : Oui, effectivement. Pendant la première période de confinement, le dépistage s'est complètement arrêté puisque nous avons cessé les invitations. Mais on a repris assez rapidement et au final, en 2020, la participation des femmes a été un peu en retrait, à 53 pour cent, mais contre 55 pour cent en 2019, vous voyez, c'est peu finalement. On a quand même rattrapé cette situation, avec évidemment une augmentation des délais par rapport à ce qui est recommandé. Mais on a limité les dégâts, on va dire.

Et est-ce que l'effet est rattrapable, ou bien est-ce que ces quelques mois de retard ont un impact sur les cancers ?

Forcément, les femmes qui ont eu leur examen plus tardivement ont pu laisser évoluer une lésion. Mais bon, on trouve encore des lésions très précoce. Je crois que désormais, il ne faut vraiment plus tarder quand on reçoit son courrier de dépistage. Il faut prendre rendez vous chez le radiologue et surtout, ne pas avoir peur de faire cet examen. Les conditions sanitaires sont complètement respectées dans les centres, dans les cabinets de radiologie. Et puis, bien sûr, il ne faut pas avoir peur du résultat. Bien sûr le risque c'est de trouver un "petit" cancer. Mais le cancer, s'il existe, le mieux c'est vraiment de le trouver le plus tôt possible.

Ça c'est pour le cancer du sein. Est ce que cette tendance de baisse des dépistages est la même pour les autres cancers ?

Oui pour le dépistage du cancer colorectal, c'est la même chose. Effectivement, il y a eu une baisse en 2020 par rapport à 2019. Alors que c'était déjà très bas. Donc, la crise sanitaire n'a fait que rajouter des réticences. Le dépistage du cancer colorectal est vraiment inférieur aux attentes et il faut vraiment que les gens aussi se mobilisent.

Nous sommes en plein dans Octobre Rose. En dehors de la crise sanitaire, est ce que le dépistage des cancers du sein s'améliore au fil des ans ?

Le nombre de dépistage augmentait jusqu'à 2018 mais dès 2019, avant la crise sanitaire, il y a eu un petit tassement, notamment lié à des polémiques sur l'efficacité de ce dépistage. L'objectif est que 70 pour cent des femmes fassent cet examen, mais on en est loin, on est à peine un peu au-dessus de 50%.

En Isère, justement, on est un peu au dessus de la moyenne nationale avec 9 cancers décelés pour 1.000 femmes dépistées. Comment on explique cela ?

Il y a un petit peu plus de participation. Peut être que les femmes qui participent sont différentes en Isère... On n'a pas vraiment d'explication formelle. Après, c'est un petit peu au dessus c'est vrai, mais la différence est faible. On est à près de 8 cancers pour 1.000 femmes en moyenne française. Il y a certes des petits écarts selon les territoires, mais rien de flagrant.

Quels sont les prochains grands rendez vous pour vous dans cet Octobre Rose ?

Il y a des mobilisations de sportifs et d'artistes de la région. Il y a aussi un grand événement demain à la patinoire, avec le match en rose des Brûleurs de Loups. Et puis, la semaine prochaine, il y a l'inauguration de l'exposition Vénus (notamment au Spacejunk de Grenoble, rue Génissieu) qui est aussi centrée sur le cancer du sein.