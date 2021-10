Octobre rose en Mayenne : "à aucun moment je n'ai pensé à un cancer"

À l'occasion d'octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Carole et Sandrine, deux Mayennaises, racontent leur diagnostic. Et l'importance du dépistage.

En Mayenne, moins d'une femme sur deux se fait dépister pour le cancer du sein. Pourtant, diagnostiqué suffisamment tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Sandrine et Carole, deux Mayennaises, ont été affectées par un cancer du sein.

Sandrine : "le chirurgien m'a dit que deux mois après c'était peut-être trop tard"

Sandrine a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer du sein il y a 18 mois, en mars 2020, juste avant le premier confinement. Par hasard, lors d'un examen de contrôle. Aujourd'hui, elle suit des traitements d'immunothérapie et d'hormonothérapie.

J'allais faire ma mammo et mon écho juste pour un contrôle. J'y allais les mains dans les poches, j'étais persuadée de ne rien avoir. Cela faisait deux ans et demi que j'étais suivie, et qu'il n'y avait rien. Et puis le verdict est tombé. J'avais quand même deux tumeurs très infiltrantes, qui se développaient et se propageaient très vite. De toute façon, si j'avais découvert mon cancer par moi-même, le chirurgien m'a dit que cela aurait été deux mois après. C'était peut-être trop tard. Je ne sais pas, j'avais peut-être une petite étoile au-dessus de ma tête, le dépistage est vraiment tombé au bon moment. Et puis heureusement pour moi, il fallait agir très vite.

Carole : "on se dit, à 39 ans, c'est injuste"

Le cancer du sein de Carole a été diagnostiqué en 2007. Contrairement aux idées reçues, elle était très jeune : 39 ans. Aujourd'hui, elle est en rémission depuis 8 ans.

J'avais senti quelque chose. Pas une grosseur, mais quelque chose d'inhabituel dans le sein. Et à aucun moment, je n'ai pensé à un cancer. J'ai consulté, mais en y allant tranquille quoi. C'était juste pour me rassurer. Et tout s'est enchaîné très vite. C'est un coup de poing dans la figure. C'est inexplicable. Le sol s'effondre, cela fait l'effet d'une bombe atomique dans la vie parce qu'on a peur de mourir. On se dit, 39 ans c'est injuste, donc il y a beaucoup de colère. On se dit pourquoi moi, je ne peux pas avoir de deuxième enfant. Donc ça a été quand même quelque chose de difficile à accepter. Mais bon, j'ai fait le choix d'avancer. Je me suis dit, il faut faire avec, je n'ai pas le choix.