Octobre Rose en Moselle : le Réseau des Kinés du Sein accompagne les femmes dans leur lutte contre le cancer

C'est parti pour Octobre rose : un mois d'information et de sensibilisation autour du cancer du sein, qui touche près de 60.000 femmes chaque année, et dont 12.000 en décèdent. Mais c'est aussi le cancer pour lequel le taux de guérison est le plus élevé. Zoom ce matin sur une thérapie spéciale qui est encore assez méconnue : la kinésithérapie.

Soins pré et post-opératoires

Le Réseau des Kinés du Sein (RKS) a été créé en 2020 par plusieurs kinésithérapeutes bordelaises, pour apporter une meilleure qualité de soins à leurs patientes. Christelle Torchen, kiné à Thionville, est la référente de ce réseau en Moselle : "Nous intervenons immédiatement après une opération du sein pour travailler sur les œdèmes, les douleurs, la mobilité de l'épaule. Puis viendra le travail sur les cicatrices, les éventuelles complications des traitements, les lymphœdèmes - ce qu'on appelle le syndrome du gros bras, après certaines interventions." Mais les kinésithérapeutes peuvent aussi intervenir avant une opération de reconstruction du sein, après une mastectomie.

Au-delà des soins pour soulager la douleur, c'est aussi "une manière de se réapproprier son corps, qui a été potentiellement meurtri par la maladie et la chirurgie, une manière de reprendre contact avec soi-même", ajoute Christelle Torchen. Les méthodes et techniques de chirurgie évoluant sans cesse, le réseau RKS propose à ses membres des formations régulières pour s'initier ou se perfectionner.

Une prise en charge précoce pour de meilleurs résultats

La kinésithérapie adaptée aux patientes atteintes d'un cancer du sein est de plus en plus prescrite par les médecins et chirurgiens. "Ces soins permettent d'éviter les complications à long terme, après une chirurgie. Il y a quelques années, je voyais des patientes avec des douleurs d'épaule, des douleurs persistantes. Or il y avait peu de prise en charge précoce. C'est en train de changer", explique Christelle Torchen.

A l'heure actuelle, il n'y a que sept kinésithérapeutes qui proposent ces soins adaptés en Moselle : "C'est bien trop peu, il y a beaucoup de patientes en demande, qui n'ont pas de kiné à proximité de chez elles". Le Réseau des Kinés du Sein est à votre disposition pour vous mettre en relation avec un praticien.

