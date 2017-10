Octobre rose en Vaucluse : faites vous dépister !

Depuis plus de quinze ans, le mois d'octobre est dédié à la promotion du dépistage du cancer du sein. Bâtiments illuminés en rose (comme le pont Saint-Bénézet d'Avignon), rencontres, actions de sensibilisation : les opérations se multiplient pour inciter les femmes à faire contrôler leurs seins.

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. On recense 55.000 nouveaux cas chaque année. Ça signifie qu'une femme sur huit sera confrontée, au cours de sa vie, à un cancer du sein. Mais pris à temps, il se guérit dans 80 à 85% des cas.

C'est pour cela que les pouvoirs publics, le corps médical et les associations militent pour un dépistage régulier. C'est simple (une mammographie suffit), c'est rapide, et la plupart de temps, c'est entièrement pris en charge par la Sécurité Sociale.

Pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, il y a le "dépistage organisé"'.

Ces femmes reçoivent, tous les deux ans, chez elles, une invitation à aller se faire dépister gratuitement. Leurs mammographies bénéficient de la double lecture (deux radiologues différents analysent les clichés), pour un diagnostic plus sûr. Pourtant, seule une femme concernée sur deux répond à cette invitation - ce pourcentage est un peu plus élevé en Vaucluse, il se situe aux alentours des 60% .

Pourquoi tant de réticences ? "Parce qu'aujourd'hui, la parole des pouvoirs publics en matière de santé est trop souvent remise en cause", analyse le docteur Daniel Serein, vice-président du réseau régional de cancérologie en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Quand on voit ce qu'il s'est passé au sujet de la vaccination ou du sang contaminé, on voit qu'il y a eu des effets pervers et des blocages. La parole publique est remise en cause. C'est dommage, parce que cela transforme des belles actions en actions moyennes. (D. Serein).