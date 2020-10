Octobre Rose: "Il faut reprendre l'habitude du dépistage !" alerte le directeur santé de la CPAM de Pau

En plein "Octobre Rose", le mois de sensibilisation au cancer du sein, le directeur du pôle Santé Publique de la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) de Pau alerte : de 60 % de femmes de 50 à 74 ans dépistées l'an dernier dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'y en n'avait plus que 50 % à la sortie du confinement. "Pendant la première vague de l'épidémie, des opérations de dépistage et des soins ont été reportés parce que le coronavirus occupait tous les esprits. Mais tout a repris dans les mêmes conditions qu'avant et il est très important de rappeler aux femmes de revenir, ou de venir, se faire dépister !"

Si elles sont soignées assez tôt, 9 malades du cancer du sein sur 10 en guérissent.

Philippe Nakpane, directeur du pôle Santé Publique de la CPAM de Pau.

L'an dernier 205 cancers du sein ont été détectés dans le département. En France il y en a 56 000 et 12 000 femmes en meurent chaque année. "Mais si elles sont soignées assez tôt, 9 malades sur 10 en guérissent", rappelle le médecin. D'où l'importance du consulter un radiologue. Il est conseillé pour les femmes de 50 - 74 ans, les plus touchées par la maladie, de passer une mammographie tous les deux ans.

"Octobre Rose" sert à le rappeler : cette année en Béarn, les grandes manifestations et rassemblements pour récolter des dons sont annulés à cause de l'épidémie. Mais, comme depuis six ans, le toit de 612 parapluies roses a été installé sur la place Clemenceau, à Pau. Certaines boutiques du centre-ville ont égarement paré leur vitrine de rose, tout comme les cliniques Marzet et de Navarre, qui organisent tout au long du mois des événements de sensibilisation. Il est également possible de faire des dons en ligne pour soutenir la recherche.