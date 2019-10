Octobre Rose : "Je n'avais jamais fait de dépistage, j'ai eu de la chance d'être diagnostiquée à temps"

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Elle s'estime chanceuse ! Fabienne, la cinquantaine, est en rémission d'un cancer du sein diagnostiqué il y a 9 ans. Elle est en rémission depuis 8 ans. Elle doit sa rémission au fait d'avoir appris sa maladie à temps. "Il y a des cancers du sein dans ma famille et pourtant, je n'avais jamais fait de dépistage. Un jour, j'ai senti une boule dans mon sein et le diagnostic est tombé très vite. C'était un cancer du sein." se souvient-elle.

Le dépistage peut sauver des vies

Fabienne est désormais suivie tous les ans : "Tous les ans, je fais ce que j'appelle ma journée de dépistage : mammographie, IRM, prise de sang, parce-qu'effectivement, plus le cancer est pris tôt, plus on a de chances de s'en sortir. J'ai eu de la chance quand je suis tombée malade, c'était un hasard d'être prise en charge tôt dans ma maladie, ça aurait pu en être autrement."

En effet, un diagnostic précoce permet de mieux appréhender la maladie : "On a des traitements adaptés, beaucoup moins lourds, c'est donc très important de faire des dépistages réguliers."

Elle veut mettre en garde les femmes qui, comme elle, ne se font pas dépister : "On se dit que le cancer du sein se guérit facilement aujourd'hui, que c'est pas trop grave... mais le jour où ça arrive, c'est là que l'on se dit qu'on aurait pu faire quelque-chose avant."