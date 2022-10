Octobre Rose : La Mairie de Saint-Astier vous invite à un "voyage au cœur du sein"

La municipalité de Saint-Astier, mobilisée en faveur de la prévention contre le cancer du sein, renouvelle l'opération Octobre Rose en 2022 en s'associant pour la première fois avec la Ligue contre le cancer.

Vendredi 07 octobre à 17h30, Elisabeth Marty, maire de la commune, va inaugurer une installation artistique monumentale baptisée "Voyage au cœur du sein".

Mélanger l'art et la science pour sensibiliser l'opinion publique, telle est l'idée d'Émilie Prouchet-Dalla Costa, artiste sculpteuse spécialisée dans la réalisation d'œuvre monumentale. Entourée de professionnels de la santé, l'artiste a réalisé une installation de 20 mètres de long et 16 mètres de large représentant 2 seins. Le premier permet au public de découvrir l'anatomie du sein et les effets du cancer. Le second dévoile une vision radiographique via des images de mammographie.

+de 50 000 personnes ont déjà voyagé à l'intérieur du sein

Voyage au cœur du sein est ouvert au public sur 2 jours (vendredi 7 et samedi 8 octobre), place du général de Gaulle, derrière la mairie.