Octobre rose : la Normande Mathilde His récompensée pour ses recherches sur le cancer du sein

Les travaux de Mathilde His vise à déterminer si des femmes sont plus susceptibles que d'autres de développer un cancer du sein (illustration)

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, mais c'est également un cancer que l'on peut guérir efficacement, pourvu qu'il soit dépisté à temps. D'où l'importance de la prévention, portée par plusieurs associations dans le cadre d'Octobre Rose, et des travaux qui permettent de comprendre comment se développe la maladie.

C'est justement le domaine sur lequel travaille Mathilde His, qui vient d'être récompensée pour ses travaux : " J'essaye de comprendre à l'échelle des populations comment notre mode de vie, comment nos habitudes de vie peuvent influencer le risque pour les femmes de développer un cancer du sein. L'objectif est de mieux prévenir l'apparition de ces cancers", explique la chercheuse en épidémiologie.

Proposer des dépistages personnalisés

Originaire de Lillebonne (Seine-Maritime), Mathilde His travaille au Centre internationale de recherche sur le cancer de Lyon. Pour ces recherches, elle a récemment reçu un prix décerné par l'Unesco et la fondation l'Oréal.

"La consommation d'alcool, par exemple, est associée à une augmentation du risque de développer un cancer du sein, poursuit la chercheuse. Le fait d'être en surpoids aussi, ou de ne pas pratiquer assez d'activité physique, d'avoir un mode de vie très sédentaire. Au contraire, pour les femmes qui le peuvent, le fait d'avoir par exemple allaité son enfant, cela contribue à diminuer le risque pour la maman."

Si l'on connaît les facteurs qui augmentent le risque de développer un cancer du sein, il reste beaucoup encore de choses à comprendre. Ce prix, assorti d'une dotation de 20 000 euros, va permettre à Mathilde His de poursuivre ses travaux : "On ne connaît pas exactement comment tout cela fonctionne biologiquement. C'est aussi sur ces aspects-là que moi je travaille. Et grâce au CNES, grâce à la dotation du prix, je vais pouvoir m'intéresser spécifiquement à certains facteurs. Ce que j'essaie de comprendre, c'est si on peut identifier les femmes qui ont un risque qui est plus élevé, pour justement pouvoir leur proposer éventuellement un dépistage plus personnalisé."