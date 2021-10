Octobre rose : "la peur du diagnostic freine considérablement" le dépistage du cancer du sein

Neuf femmes atteintes de cancer du sein sur dix guérissent, à condition que la maladie soit détectée suffisamment tôt. Or, le taux de dépistage est encore trop faible. La présidente de l'association Espoir et vie de Briey fait le point sur les actions mises en place pour améliorer ce taux.

Le cancer du sein touche une femme sur huit, sachant que ce sont celles entre 50 et 74 ans qui sont les plus exposées. Or, détectée à temps, cette maladie peut se soigner dans neuf cas sur dix ! Dans le cadre d'Octobre rose, de nombreuses actions sont menées pour inciter au dépistage. La président de l'association Espoir et Vie, à Briey, Mireille Grandmaire, était l'invitée de France Bleu Lorraine ce lundi.

"Après plusieurs années de travail acharné pour augmenter le taux de dépistage, nous constatons que c'est très difficile de rassurer les femmes", déplore-t-elle. Les raisons ? "Des représentations un peu négatives, notamment de la mammographie, et puis la peur du diagnostic, qui freine considérablement." Mireille Grandmaire note aussi un "frein culturel. Pour les dames d'un certain âge, elles se disent que ce n'est plus la peine, et d'autre part, dans certaines communautés, on a des vraies difficultés à les faire participer au dépistage à cause notamment des représentations conjugales." Résultat, sur 2020, le taux de dépistage organisé n'a été que de "36% sur le territoire Lorraine Confluences" contre 48% au niveau national.

Ce dépistage organisé prévoit une mammographie gratuite tous les deux ans pour les femmes à partir de 50 ans. Au sein de l'association Espoir et vie, de nombreuses actions sont mises en place : tables rondes avec des étudiantes infirmières, "marches roses", conférences, manifestations sportives, ou encore rencontres en entreprise.