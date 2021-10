PHOTOS : Octobre Rose, la thérapie qui fait du bien grâce aux chevaux

La Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes a mis en relation un groupe de femmes qui ont affronté le cancer, avec une "équithérapeute" et tout le monde s'est retrouvé dans un club équestre. Tout les ingrédients sont alors réunis pour créer une alchimie vertueuse. Ces femmes cassées par la maladie se reconstruisent peu à peu. Le club Coeur de course à Cagnes-sur-Mer fait figure de lieu idéal. Il s'occupe de prodiguer des soins aux chevaux réformés pour des problèmes physiques ou des refus d'obstacle;. Mais il faut tout de suite le souligner, l'équithérapie ce n'est pas monter à cheval c'est prendre soin du cheval.

Astrid et Odile entourent le cheval nommé Carolingien © Radio France - Alexandre Mottot

Un autre principe de la discipline selon Laetizia Parbot de l'association Ôtrement, c'est de s'adapter. Elle a ainsi préparé cette visite avec les chevaux mais aussi avec les "stagiaires". Car "une façon de communiquer avec les chevaux c'est de connaître leur comportement". Ces anciennes patientes comme les chevaux sont traumatisés par la vie et l'idée est de créer une relation de confiance avec l'animal. Ceux qui ont peur de la présence des équidés sont très vite mis à l'aise. "Ils sont ainsi rassurés et gagnent en confiance". Cet élément est fondamental car c'est un élément clef de la résilience, particulièrement quand le cancer a fait irruption dans une vie.

"Des moments magiques"

Pourtant habituée des chevaux et du monde équestre Patricia Defrize de la Ligue contre le cancer 06 nous confie avoir ressenti des émotions fortes, et quelques larmes ont coulé. Concrètement le groupe a passé un moment avec les chevaux, à les chouchouter tout en se familiarisant avec eux. Astrid par exemple est professeur d'histoire et elle a naturellement craqué sur un cheval gris nommé Carolingien. Pauline, très impressionnée au début, a réussi à gagner en assurance. "Des moments magiques" confirme Astrid. Selon Laetizia l'équithérapeute une personnes qui s'affole, les chevaux le sentent, tout comme une personne qui dégage une impression de sérénité. Si la thérapie est double, pour les humains et pour les chevaux, l'apprentissage l'est aussi.

Contact avec un chaval dans la cadre d'une découverte de l'équithérapie © Radio France - Alexandre Mottot

Ludivine Crépo de l'association 'Coeur de course' le gain thérapeutique est certain, les humains soignent les chevaux et inversement. De plus cette approche requiert de s'investir pour prendre soin de l'animal, avec des retombées vertueuses en terme de mouvements physiques et de mieux être mental. Laetitia Record psychologue clinicienne à Mandelieu insiste sur l'engagement nécessaire à une équithérapie. En acceptant cet engament "cela permet de se mettre à 100% dans la thérapie". Cet engagement est d'ailleurs valable pour tous les patients et pas seulement face au cancer, rappelle-t-elle.

Méditation d'Odile qui prend Carolingien dans ses bras © Radio France - Alexandre Mottot

Dans un box, Laetizia la thérapeute guide Odile. Cette stagiaire suit une médiation en serrant un cheval dans ses bras. Elle en ressort avec une joie sereine et contagieuse. Après cette 1ère approche d'équithérapie, plusieurs stagiaires n'ont pas caché leur volonté de poursuivre l'expérience. Cette matinée de découverte était accompagnée de réunions et de prises de paroles afin de verbaliser les retours d'expérience et les faire partager au groupe. L'équithérapie s'adapte en fonction des publics avec pour point commun l'apaisement , la connaissance de soi et la résilience, le fait de s'appuyer sur des difficultés pour se reconstruire, et surmonter un épisode traumatique.

Cheval qui s'invite sur la photo de groupe à l'occasion d'une découverte de l'équithérapie à Cagnes-sur mer © Radio France - Alexandre Mottot

Octobre rose continue avec des manifestations dans les Alpes Maritimes. C'est aussi l'occasion de réaliser des dépistages . Plus un cancer du sein est dépisté tôt meilleures sont les chances de guérisons.