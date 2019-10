Octobre Rose : le CHU d’Amiens propose des mammographies sans rendez-vous

Amiens, France

Depuis 25 ans, le premier jour du mois d'octobre donne le coup d'envoi d'Octobre rose en France : le mois dédié au dépistage et à la sensibilisation au cancer du sein. Il y aura des animations un peu partout en Picardie. Le CHU d'Amiens va notamment proposer des mammographies sans rendez-vous les vendredi 4 et lundi 28 octobre.

« Il y a vraiment tout à y gagner »

Une opération destinée aux femmes de 50 à 74 ans qui n'ont jamais été touchées par la maladie et qui ont passé une mammographie il y a plus de deux ans. Ces jours-là, les participantes auront droit à une rose, à une collation, à une séance de réflexologie plantaire, à un atelier pour apprendre les bases de l’autopalpation. Mais elles auront surtout à une radio de dépistage. En France, seules 51% des femmes participent au dépistage organisé du cancer du sein. Le Dr Mickaël Zitoun est radiologue au CHU d'Amiens spécialisé en imagerie de la femme : « Il peut y avoir une peur du diagnostic. C’est vrai qu’en passant un dépistage, un certain pourcentage de femmes va se retrouver dans la ‘case malade’ alors qu’elles se sentent toujours aussi bien qu’en arrivant. Cela peut être très difficile. Mais malgré cela, ça vaut le coup d’embêter et de mobiliser beaucoup de femmes, même si la plupart d’entre-elles n’auront rien : en détectant plus tôt des lésions pré-cancéreuses ou des cancers du sein avant qu’ils soient palpables ou qu’ils génèrent des symptômes cliniques, _ça permettra une meilleure prise en charge. Soit moins de traitement, soit en améliorant la survie à long terme_. Il y a vraiment tout à y gagner : c’est un examen qui est très court et qui évite des traitements beaucoup plus lourds. »

Le Dr Mickaël Zitoun est radiologue au CHU d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

« Oui, les mammographies peuvent sauver des vies »

57 mille femmes sont diagnostiquées d’un cancer du sein chaque année. Ce chiffre pourrait être plus important si davantage de patientes participaient au dépistage organisé. Mais il y a parfois des craintes liées à la peur de la douleur. Mais le Dr Floriane L'Hostis se veut rassurante, elle est radiologue au CHU d'Amiens, spécialisée dans l'imagerie de la femme : «De plus en plus, les appareils sont faits pour diminuer les sensations liées à la compression. Il faut que les femmes comprennent que le cancer du sein est une maladie extrêmement fréquente : une femme sur 8 aura sera touchée dans sa vie. Mais il faut aussi savoir que c’est une maladie qui guérit chez 9 femmes sur 10. Oui, les mammographies peuvent sauver des vies! Je me souviens notamment d’une patiente qui m’a beaucoup marquée : je lui ai annoncé qu’elle avait un cancer du sein découvert après un dépistage. Et elle m’a juste regardée et m’a dit « merci ». Je ne m’attendais pas du tout à cette réaction. Mais cette dame m’a répondu qu’elle venait pour se faire dépister et que maintenant qu’on avait trouvé qu’elle avait un cancer, elle allait pouvoir être guérie. »

Le Dr Floriane L'Hostis est radiologue au CHU d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Ces mammographies sans rendez-vous auront lieu les vendredi 4 et lundi 28 octobre 2019 au CHU d'Amiens. Si vous souhaitez y participer et que vous avez déjà effectué des mammographies par le passé, il faudra emmener vos radios. Les équipes du CHU recommandent aussi aux femmes qui ont reçu une invitation au dépistage de s'en munir, si possible.