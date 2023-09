Octobre rose : "Le dépistage dure 5 minutes et ça peut sauver une vie", témoigne Ghislaine, ancienne malade

"Si on ne reçoit pas le courrier, on ne se dit pas 'tiens, je vais aller faire une mammographie'" – Ghislaine s'est débarrassé du cancer du sein en un an.

À une semaine du top départ d'Octobre rose, la campagne de communication pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, le centre régional de coordination des dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine a décidé de donner la parole à 12 femmes issues de la région. L'une d'elle est une ancienne malade, habitante d'Urrugne. C'est grâce au dépistage qu'en un an, Ghislaine s'est débarrassée du cancer du sein.

En aout 2022, Ghislaine, 65 ans, reçoit un courrier juste avant de partir en vacances. "J'ai voulu prendre rendez-vous tout de suite pour le mois de septembre", mais au téléphone, la secrétaire indique à la retraitée qu'elle a de la chance, un créneau vient de se libérer suite à un désistement de dernière minute. "Donc je suis allé faire faire ma mammographie dès le lendemain matin et on a trouvé un nodule, une grosseur. On ne savait pas si c'était un kyste, quelque chose de pré-cancéreux, de cancéreux. Il a fallu faire une biopsie et alors on a su que c'était un nodule cancéreux."

"On a tout de suite vu qu'il fallait opérer."

Un nodule de stade 3, déjà avancé. Le personnel soignant explique alors à Ghislaine que si elle avait attendu plus longtemps avant de faire ce dépistage, le nodule aurait pu contaminer les métastases dans les ganglions sentinelles qui sont sous le bras.

Depuis ses 50 ans, Ghislaine a pourtant le réflexe de pratiquer des auto-palpations, "de temps en temps, on entend suffisamment parler de cancer du sein pour prendre des précautions". Mais le nodule repéré par la mammographie est trop profond pour être identifié sans outil médical, "je ne pouvais pas le voir, le nodule était très profond et absolument pas palpable. Grâce à la mammographie, on a pu voir qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait opérer."

Le médecin généraliste de Ghislaine prend rendez-vous avec un chirurgien. "Et on a tout de suite vu qu'il fallait opérer". La retraitée ne veut pas perdre de temps, se débarrasser de ce nodule cancéreux qui est en elle, "c'était quelque chose qui me faisait peur". Le 9 septembre, un mois après sa mammographie, l'ancienne assistante maternelle est opérée. "Comme ç'a été pris à temps, je n'ai pas eu de chimiothérapie. J'ai eu la radiothérapie sur 25 séances et maintenant, je suis sous hormonothérapie pendant cinq ans."

"A priori, il ne devrait pas y avoir de récidive."

Quand Ghislaine revient sur ces 30 jours cruciaux, elle est heureuse de se dire que tout est allé si vite, "ça m'a évité la chimio avec tous les effets secondaires, les nausées, les vomissements, je ne voulais pas perdre mes cheveux…"

Sans ce courrier qu'elle reçoit depuis ses 50 ans, cette habituée des dépistages ne pense pas qu'elle se dirait tous les deux ans : "Ben tiens ! je vais aller faire une mammographie !".

La retraitée d'Urrugne le reconnait, "ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est à faire. Ça dure cinq minutes et ça peut quand même sauver une vie, donc je conseille vraiment à tout le monde d'aller faire une mammographie et de ne pas laisser sa feuille dans un coin en se disant 'je prendrai rendez-vous plus tard'. Il faut prendre rendez-vous et après, c'est terminé, on n'en parle plus".

Le dépistage du cancer du sein est dédié à toutes les femmes de 50 à 74 ans. C'est gratuit et possible toute l'année. En ayant ce réflexe, 20.000 cancers en France pourraient être évités chaque année.