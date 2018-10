Pour Octobre Rose, cette campagne de promotion pour le dépistage du cancer du sein, la boulangère Sandrine Ribot marque, pour la 4ème année de suite, les esprits avec une pâtisserie craquante et croquante, le "petit nichon" : "on a fait des meringues en forme de sein qu'on vend 1 euro l'unité, et tout est reversé à la recherche" dit-elle.

Et ça marche fort. 155 euros récoltés en 2015, 5 fois plus l'année suivante et en 2017, 1.250 euros.

illustration petit nichon © Radio France

1 femme sur 8 risque de développer cette maladie. En Mayenne, près de 300 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.