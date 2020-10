Octobre rose : le tatouage comme thérapie après un cancer du sein

Se faire tatouer autour d'une cicatrice après un cancer du sein : c'est le choix de plus en plus de femmes, en rémission après la maladie. En Mayenne, France Bleu a rencontré une ancienne malade et une tatoueuse, qui évoquent ce processus de reconstruction, autant physique que psychologique.

Elles sont de plus en plus à faire ce choix : se faire faire un tatouage, après un cancer du sein. "Un tatouage thérapeutique", résume même Caroline Laigre, une Mayennaise de 47 ans, en pleine rémission ; comme d'autres avant elle, elle projette de modifier l'apparence de son corps, pour mieux tourner la page.

Se réapproprier son corps

"Me faire ce tatouage, c'est une manière pour moi de mettre un point final à toutes ces opérations." Diagnostiquée en 2014, Caroline Laigre survit à son cancer du sein. Six ans et quinze opérations chirurgicales plus tard, cette habitante de Montsûrs (Mayenne) a une idée fixe en tête : dessiner autour de ses cicatrices une oeuvre d'art. "Je ne supporte plus de me regarder dans la glace", confie-t-elle aujourd'hui.

"Leur demande, c'est de se réapproprier leur corps, d'effacer les stigmates de cette épreuve là", résume Aline Lapôtre, tatoueuse depuis 18 ans à Laval. "Réinvestir leur corps, pour réinvestir leur santé, pour ne pas avoir ça dans le miroir qui leur rappelle tous les jours leur combat, pour essayer d'avancer et de faire en sorte d'avoir une vie sans y penser tous les jours", détaille Aline Lapôtre.

Des fleurs... qui ont un coût

"Généralement, c'est du floral qu'on met sur la poitrine. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme une nouvelle vie qui éclot. Il y a plein de métaphores qu'on peut associer : un regain de féminité, un regain de soi. Ou une métaphore avec la fleur, aussi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place pour permettre d'avancer, après cette douloureuse épreuve", explique la tatoueuse.

Caroline Laigre a effectivement prévu un tatouage floral. 10 à 12 heures de travail au total. Mais à 100 euros l'heure de tatouage environ, le coût est prohibitif pour la mère de famille. Car les pièces sont souvent grandes : "On essaie d'allonger un peu, pour ne pas, justement, faire un focus sur la zone cicatricielle. On peut faire différentes choses pour que ça danse, que ce soit plus joli, attirer l'oeil aussi vers une zone plus saine de la peau qui n'est pas cicatricielle", détaille Aline Lapôtre.

Caroline Laigre a sollicité l'Assurance maladie pour une aide financière, mais sa demande est restée vaine. "J'aurais cru que la Sécurité Sociale pourrait m'aider", confie-t-elle. "Ce serait même moins cher que toutes les opérations de reconstruction mammaire", justifie la Mayennaise, qui s'est tournée vers la Ligue contre le cancer pour tenter d'obtenir ce coup de pouce financier.

Tatouer pour soigner

"Il y en a [des femmes atteintes d'un cancer], pour qui la maladie, c'est juste un bâton dans les roues. Et puis _il y en a pour qui ça a été vraiment très, très difficile_", se souvient Aline Lapôtre, qui a tatoué une dizaine de femmes, ayant fait une reconstruction mammaire ou non.

"Le rapport qu'il y a pendant la séance est hyper intime, hyper touchant. On peut en parler. Il y a souvent beaucoup d'émotion. Avant le covid, il y avait des câlins après la fin des séances", rit la tatoueuse. "Parce qu'il se passe quelque chose, on lâche quelque chose, je pense. On se libère de quelque chose. Moi, ça m'apporte beaucoup et c'est ça que j'adore dans mon métier, ces rencontres avec mes clients et mes clientes."

Un moment que Caroline Laigre attend avec impatience. Pour enfin, tenter de tourner la page.