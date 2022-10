Octobre rose : le taux de participation au dépistage du cancer de sein chute en Mayenne

Octobre rose vient de débuter, c'est le mois de prévention et de lutte contre le cancer du sein. Les dépistages ont chuté de 10 points en 10 ans en Mayenne déplore la Ligue contre le cancer. 51 % des mayennaises de plus de 50 ans réalisent régulièrement une mammographie.

Ce week-end des 1er et 2 octobre marque le début d'Octobre rose, le mois dédié à la lutte et à la prévention du cancer du sein. Avant les foulées roses à Laval le week-end prochain, une toute première marche rose est organisée à Château-Gontier-sur-Mayenne ce dimanche à 10 h pour un parcours de 6,5 km ou de 4,5 km depuis le parc Saint-Fiacre.

L'occasion de récolter des dons et d'informer sur le cancer du sein avec un village de prévention. 52 mayennaises sont mortes de cette maladie en 2021 pour 236 cancers dépistés par le dépistage organisé. Un chiffre qui pourrait vraiment baisser avec une dépistage plus important et plus tôt explique Bernadette Perrot, présidente de la Ligue contre le cancer en Mayenne. Elle était l'invitée des Experts ce vendredi sur France Bleu Mayenne.

Entre 50 et 74 ans, tous les deux ans, les femmes reçoivent une invitation, puis un deuxième rappel, puis un troisième rappel. Et bien malgré tout ça, on en a que 51 % qui participe. En Mayenne, il y a 51 700 femmes qui reçoivent ces invitations. C'est quand même assez catastrophique parce qu'en dix ans, on a perdu dix points de participation.

Pour Bernadette Perrot, cette chute du dépistage a deux explications : "la politique de l'autruche" et "il y a eu une polémique absolument débile où on a dit les mammographies donnent des cancers, ce qui est complètement faux. Donc on a eu une baisse de participation dans toute l'Europe et c'est complètement stupide parce que sur 1 000 cancers, il y en a un provoqué par les rayons et sur ce un sur 1 000, on inclut les femmes irradiées dans leur adolescence ou leur début de vie adulte."