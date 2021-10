Octobre rose : pas toujours facile de prendre rendez-vous pour une mammographie dans le Loiret

Octobre rose, c'est le mois de sensibilisation sur le cancer du sein. Un mot d'ordre de cette campagne de prévention : le dépistage. Entre 50 et 74 ans, le dépistage organisé recommande aux femmes de faire une mammographie, tous les deux ans. Mais dans le Loiret, où il est souvent difficile d'obtenir un rendez-vous médical, trouver un créneau pour un dépistage du cancer du sein n'est pas toujours évident.

Généralement un mois d'attente

Dans la plupart des établissements, le délai d'attente est de minimum un mois, à Montargis, au Centre d'imagerie de Gâtinais, ou même à Orléans, à la clinique de l'Archette, par exemple. Dans certains cas, il faut même patienter jusqu'en 2022 pour avoir son rendez-vous pour une mammographie, dans le cadre du dépistage organisé. "Puisque le dépistage doit se faire tous les deux ans, attendre un mois, ce n'est pas très grave", explique le docteur Patrick Michenet, médecin au CHR d'Orléans et président du comité loirétain de la Ligue contre le cancer.

Du côté du CHR d'Orléans, au centre de sénologie, spécialisé dans les maladies du sein, la tâche est encore plus compliquée : il y a jusqu'à cinq mois d'attente. Le centre réserve donc ses rendez-vous pour les patientes qu'il suit déjà. Dans l'Orléanais, il n'y a qu'au pôle de santé Oréliance que des créneaux sont immédiatement disponibles.

Il ne faut pas se démotiver - Dr. Patrick Michenet, président du comité loirétain de la Ligue contre le cancer

Cette difficulté à trouver des rendez-vous peut devenir un frein pour certaines femmes. "Il est vrai que quelqu'un qui est confronté à passer beaucoup de temps pour trouver un rendez-vous, notamment pour un dépistage, c'est-à-dire sans savoir si on est vraiment malade, ça peut avoir un effet démotivant", constate le docteur Patrick Michenet, médecin au CHR d'Orléans et président du comité loirétain de la Ligue contre le cancer, qui rappelle que dans le Loiret, seulement 50% des femmes en moyenne se font dépister.

"Mais il ne faut pas se démotiver, c'est important de faire ce suivi régulier", insiste le médecin. "On a estimé qu'en deux ans, il y a très peu de cancers d'intervalles et c'est là justement où il faut faire régulièrement une mammographie." Une mammographie qui est entièrement gratuite quand elle est faite dans le cadre du dépistage organisé, entre 50 et 74 ans, sur présentation de la convocation reçue par les patientes. "À partir du moment où il y a une image suspecte après une mammographie, en revanche, la prise en charge se fait vite et bien", ajoute le président de la Ligue.