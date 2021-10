Octobre rose : les dépistages du cancer du sein en forte baisse en Sarthe

12.000 femmes meurent chaque année d'un cancer du sein en France. C'est le cancer qui fait le plus de victimes chez les femmes

À l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation d'Octobre rose, les médecins rappellent l'importance de se faire dépister régulièrement à partir de 50 ans.

En Sarthe, les dépistages ont chuté de plus de 80% lors du premier confinement au printemps 2019. Sur cette période, les cabinets de radiologie étaient fermés et depuis les retards n'ont pas été rattrapés.

99% de chances de guérison si on se fait dépister dès 50 ans

Depuis ces derniers mois, les radiologues font régulièrement remonter aux médecins chargés des dépistages du cancer du sein, des diagnostics de cancer à des stades beaucoup plus avancés qu'en temps normal. Les médecins qui rappellent que le seul moyen d'agir, c'est le dépistage. "Plus le cancer est pris en charge précocement, plus il y a de chances de guérison" souligne Mathilde Boudet, médecin coordinatrice du dépistage des cancers du sein en Sarthe. "Il y a 99% de chances de guérison quand un cancer est pris le plus tôt possible".

Le dépistage est gratuit et s'adresse à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans.

