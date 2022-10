Octobre rose : les dépistages en baisse en 2021, explique une oncologue castelroussine

"Octobre rose, c'est un rendez-vous annuel qui sert de prétexte pour rappeler à tous que le dépistage peut sauver des vies". Le docteur Rita Carboni, oncologue à l'hôpital de Châteauroux, était l'invitée de France Bleu Berry ce mardi matin, pour parler de ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Une opération toujours aussi importante pour augmenter les dépistages, car une femme sur huit risque d'être touchée par la maladie en France.

Rita Carboni, oncologue à l'hôpital de Châteauroux, invitée de France Bleu Berry pour parler d'Octobre rose. Copier

Baisse des dépistages en 2021

"Aujourd'hui, on sait bien que _détecter un nodule à un stade précoce peut garantir dans presque 100 % des cas la guérison_. Donc c'est hyper important de prévenir et de faire des gestes de prévention." rappelle le médecin. D'autant plus important que le nombre de dépistage a baissé en 2021. Pourtant, les femmes de 50 à 74 ans bénéficient d'une mammographie gratuite tous les deux ans. Par ailleurs, l'oncologue rappelle que les femmes plus jeunes doivent aussi se soumettre à un examen tous les ans, chez leur médecin traitant, leur gynécologue, mais aussi leur sage-femme.

Des activités sportives, des conférences et des spectacles tout au long du mois

Au travers de nombreux événements, tout au long du mois, la sensibilisation au dépistage du cancer du sein est donc est mise en avant. Au programme : des activités sportives comme de la course, du fitness, ou encore du tennis, des conférences et des spectacles. Une exposition de tableaux réalisés par des femmes atteintes du cancer du sein est aussi mise en place à l'office de tourisme de Châteauroux ; les bénéfices de la vente des œuvres seront reversés aux associations de lutte contre le cancer.

L'ensemble du programme est à retrouver sur le site de l'hôpital.